PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(New York) Des militants écologistes ont interrompu durant 50 minutes la première demi-finale dames des Internationaux des États-Unis entre Coco Gauff et Karolina Muchova, jeudi à New York.

Agence France-Presse

Alors que les joueuses allaient débuter le deuxième jeu de la deuxième manche, trois personnes se sont levées dans la partie haute des tribunes de l’immense court Arthur-Ashe et ont scandé « end fossil fuels » (arrêtez les carburants fossiles, NDLR).

L’arbitre a préféré interrompre le jeu et tandis que le public a lancé à plusieurs reprises « sortez-les » à l’encontre des militants, Gauff et Muchova ont été autorisées à quitter le court et rentrer au vestiaire le temps de régler la situation.

Au moment de l’interruption, Gauff menait 6-4, 1-0.

Sur intervention de la police, deux des militants sont sortis dans le calme, mais le troisième s’est collé les pieds nus au sol. Les policiers ont mis plusieurs minutes à le décoller avant de le faire sortir, les mains menottées dans le dos.