(New York) L’Américaine Madison Keys, 17e mondiale et finaliste en 2017, s’est qualifiée lundi pour les quarts de finale des Internationaux des États-Unis en dominant sa compatriote Jessica Pegula (3e) et affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova (9e) pour une place dans le dernier carré.

Keys, qui n’avait plus dépassé les 8es de finale à Flushing Meadows depuis sa demie en 2018, a écarté Pegula 6-1, 6-3 en 1 h 01.

De son côté, Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en juillet, mais qui n’avait jamais dépassé les 8es de finale aux Internationaux des États-Unis (atteints en 2018) a renversé l’Américaine Peyton Stearns 6-7 (3/7), 6-3, 6-2.