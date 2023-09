Internationaux des États-Unis

Carlos Alcaraz atteint le quatrième tour

(New York) Même si Carlos Alcaraz n’a pas été parfait dans sa victoire lors du troisième tour des Internationaux des États-Unis, le champion en titre a fait le nécessaire et s’est même fait sourire, samedi, en plus de frustrer Dan Evans au point où il a lancé sa raquette à quelques reprises.