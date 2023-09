(New York) La Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e joueuse mondiale et prétendante au titre des Internationaux des États-Unis, s’est facilement qualifiée pour les huitièmes de finale samedi, en écartant la dernière française du tableau féminin Clara Burel 6-1, 6-1.

Andréa BAMBINO Agence France-Presse

Dans le tableau masculin, le numéro un mondial, l’Espagnol Carlos Alcaraz, disputait à la mi-journée son 3e tour face au Britannique Daniel Evans (28e), pour tenter de se qualifier lui aussi en 1/8e de finale. Le tenant du titre a remporté les deux premiers sets de la partie (6-2, 6-3).

Le 3e joueur mondial, le Russe Daniil Medvedev, tente lui aussi d’atteindre les huitièmes. Opposé samedi soir à l’Argentin Sebastian Baez (32e mondial), il pourrait retrouver le prodige espagnol de 20 ans en demi-finale si tous deux poursuivent leur parcours.

Face à Sabalenka, la marche était trop haute pour Clara Burel, 62e joueuse mondiale, à l’image du premier point de la rencontre, remporté sur un coup droit ravageur par la Bélarusse. Sabalenka a plié le match en une heure.

« Très heureuse » de sa « performance », la 2e joueuse mondiale se trouve à l’aise à New York, où elle a atteint les demi-finales des deux dernières éditions, et où elle aime « l’atmosphère » et « le public ».

Samedi, elle s’est montrée plus expéditive qu’aux deux premiers tours (victoires 6-3, 6-2), notamment lors de son premier match où elle avait commis huit doubles fautes.

Une question de mental

« Je suis contente d’avoir corrigé ça et de mieux servir », a-t-elle relevé en conférence de presse. « Il faut vraiment être forte mentalement, parce que c’est un tournoi de deux semaines, et parfois, certains matchs, vous ne vous sentez pas au mieux, tout est une question de mental », a ajouté Sabalenka.

Sur le court Louis Armstrong, Clara Burel, 22 ans s’est battue mais a perdu trop de points précieux sur son service, commettant notamment cinq doubles fautes. Au second set, la Française a trouvé les ressources pour gagner le premier jeu sur son service et a donné un peu de fil à retordre à Sabalenka, s’offrant même sa seule balle de bris, qu’elle n’a pas transformée alors qu’elle était menée 4-1.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Clara Burel

Sabalenka, qui a remporté cette saison les Internationaux d’Australie, affrontera en 1/8e la Russe Daria Kasatkina (14e joueuse mondiale) qui a battu samedi matin la Belge Greet Minnen (6-3, 6-4).

Une autre prétendante au titre, la Tunisienne Ons Jabeur, 5e joueuse mondiale et finaliste de l’édition 2022 à New York, doit affronter samedi dans la soirée, sur le court Arthur Ashe, la Tchèque et 31e joueuse mondiale Marie Bouzkova.

Dans l’autre partie du tableau féminin, la tenante du titre et première joueuse mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, est toujours en lice, ainsi que l’Américaine Coco Gauff (6e joueuse mondiale), en forme après ses victoires dans les tournois de Washington et de Cincinnati, et la Danoise et ancienne première joueuse mondiale, Caroline Wozniacki, qui réalise un come-back convainquant pour son premier Grand Chelem depuis sa retraite, en 2020, pour donner naissance à deux enfants.

Gauff, 19 ans, et Wozniacki, 33 ans, doivent s’affronter pour une place en quarts.