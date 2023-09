PHOTO MARY ALTAFFER, ASSOCIATED PRESS

Leylah Fernandez et Dabrowski Dabrowski atteignent le 3 e tour en double féminin

(New York) La Lavalloise Leylah Annie Fernandez et l’Ottavienne Gabriela Dabrowski ont atteint le troisième tour des Internationaux des États-Unis en double féminin, samedi.

La Presse Canadienne

Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend ont défait les Espagnoles Aliona Bolsova et Rebeka Masarova 6-2, 7-5 en 1 heure 27 minutes de jeu.

Le duo canado-américain est classé sixième tête de série. Au prochain tour, Fernandez et Townsend seront opposées à la Tchèque Karolina Pliskova et la Croate Donna Vekic.

Pour leur part, Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, 16es têtes de série, ont défait la Chinoise Zhu Lin et la Taïwanaise Fang-hsien Wu 6-3, 3-6, 6-3.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Gabriela Dabrowski

Au prochain tour, Dabrowski et Routliffe croiseront le fer avec les Tchèques Barbora Strycova et Marketa Vondrousova.

Les équipes de Dabrowski et Fernandez s’affronteront lors des quarts de finale si elles gagnent toutes les deux leur prochain match.

Dabrowski, qui est âgée de 31 ans, a atteint les demi-finales du double féminin aux Internationaux des États-Unis en 2021 avec la Brésilienne Luisa Stefani. Cette dernière avait dû abandonner durant ce match en raison d’une blessure à un genou.

Routliffe et Dabrowski en sont à leur quatrième tournoi ensemble. Elles ont commencé leur association en août à l’Omnium Banque Nationale, à Montréal.

Fernandez et Townsend ont atteint la finale aux Internationaux de France plus tôt cette année. Elles avaient battu Dabrowski et Stefani en cours de route lors du troisième tour. Elles ont aussi atteint la finale à l’Omnium de Miami.