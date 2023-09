(New York) Iga Swiatek a été sans pitié devant Kaja Juvan, battant la Slovène issue des qualifications 6-0, 6-1 en seulement 49 minutes, vendredi. La no 1 mondiale a ainsi accédé au quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

James Martinez Associated Press

Swiatek, également championne en titre à New York, a perdu seulement neuf jeux depuis le début du tournoi. La Polonaise a gagné 19 manches à zéro cette saison.

« Je n’ai pas aimé le fait de devoir battre ma meilleure amie, a dit Swiatek en entrevue sur le terrain après son match. C’était comme jouer contre ma sœur. Je n’ai pas beaucoup d’amis, mais elle est ma meilleure amie. »

Au prochain tour, Swiatek affrontera la Lettone et 20e tête de série Jelena Ostapenko, championne des Internationaux de France en 2017. Ostapenko a défait l’Américaine Bernarda Pera 4-6, 6-3, 6-3.

Dans le premier match du jour au stade Arthur-Ashe, l’Américain et 14e tête de série Tommy Paul a atteint le quatrième tour à Flushing Meadows pour une première fois en carrière grâce à une victoire de 6-1, 6-0, 3-6, 6-3 contre l’Espagnol et 21e tête de série Alejandro Davidovich Fokina.

Paul a mis fin à la rencontre en frappant un 15e as.

« Je crois avoir bien servi et bien fait en montant au filet. J’ai aussi réussi à utiliser tout le terrain », a dit Paul, qui a atteint les demi-finales aux Internationaux d’Australie plus tôt cette année.

Paul affrontera maintenant l’Américain âgé de 20 ans Ben Shelton, qui a défait le Russe Aslan Karatsev 6-4, 3-6, 6-2, 6-0.

De son côté, Karolina Muchova, no 10, a battu l’Américaine Taylor Townsend 7-6 (0), 6-3 dans un autre match de troisième tour.

PHOTO DANIELLE PARHIZKARAN, USA TODAY SPORTS Karolina Muchova

Muchova, qui a atteint la finale aux Internationaux de France cette année, a égalé son meilleur résultat en carrière à Flushing Meadows en déstabilisant sa rivale avec de nombreuses combinaisons service-volée. Townsend a commis 39 fautes directes.

Finaliste à Cincinnati en août, Muchova affrontera au quatrième tour la Chinoise Xinyu Wang, qui a battu la Slovaque Karolina Schmiedlova 4-6, 6-3, 6-2.

Plus tard dans la journée, l’Américaine Coco Gauff, no 6, affrontait la Belge Elise Mertens, no 32, et dans un duel entre deux joueuses qui ont récemment effectué des retours au jeu, Caroline Wozniacki avait rendez-vous avec Jennifer Brady.

En soirée, Novak Djokovic, no 2, doit affronter son compatriote serbe Laslo Djere, no 32. Djokovic est à la recherche d’un 24e titre majeur.