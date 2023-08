John Isner prendra sa retraite du tennis professionnel après avoir joué aux Internationaux des États-Unis, a-t-il annoncé mercredi.

Howard Fendrich Associated Press

Isner mettra un terme à une carrière qui a compris une demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem et une victoire lors du plus long match de l’histoire du sport.

« Cette transition ne sera pas facile, mais j’attends avec impatience chaque seconde avec mon extraordinaire famille », a écrit l’Américain de près de sept pieds dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Il est temps d’enfiler les espadrilles une dernière fois », a ajouté le joueur de 38 ans, faisant référence au dernier tournoi majeur de l’année, qui s’amorcera lundi à New York.

Isner a atteint le meilleur classement de sa carrière en 2018, une huitième position, peu de temps après avoir accédé aux demi-finales à Wimbledon.

L’Américain a remporté 16 titres en simples et il a réussi plus de 14 000 as, ce qui constitue un record du circuit de l’ATP. Isner en avait récolté 113 — un record pour un seul match — lors de sa victoire à Wimbledon contre Nicolas Mahut, en 2010. L’affrontement avait duré 11 heures et cinq minutes, étalées sur trois jours, et il s’était terminé 70-68 au cinquième set.

Isner est né en Caroline du Nord et a joué au tennis à l’Université Georgia avant de devenir professionnel en 2007.