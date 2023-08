Tommy Paul, Francisco Cerundolo et Ben Shelton ont été ajoutés à la formation mondiale en prévision de la Coupe Laver, tandis que Hubert Hurkacz et Gaël Monfils vont compléter la formation européenne.

La Presse Canadienne

Les deux formations de six joueurs qui s’affronteront de 22 au 24 septembre au Rogers Arena de Vancouver sont maintenant complètes.

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, 15e au monde, et les Américains Taylor Fritz, no 9, et Frances Tiafoe, no 10, avaient déjà été sélectionnés.

Du côté de l’Europe, Hurkacz et Monfils s’ajoutent à Holger Rune, no 4, Casper Ruud, no 5, Stefanos Tsitsipas, no 7, et Andrey Rublev, no 8.

Des réservistes pour chaque équipe seront choisis plus tard.

Paul, 14e au classement mondial, connaît de bons moments. Il a notamment surpris le no 1 mondial Carlos Alcaraz il y a deux semaines à Toronto, en route vers sa première participation aux demi-finales d’un tournoi Masters 1000.

Il avait été invité à la Coupe Laver l’an dernier en tant que réserviste.

Cerundolo et Shelton en seront à leurs débuts à la Coupe Laver à Vancouver. Hurkacz et Monfils en seront aussi à leur première participation au tournoi.