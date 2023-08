Carlos Alcaraz plus fort que la pluie

(Cincinnati) Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a pris sa revanche contre Tommy Paul (13e) jeudi au tournoi de Cincinnati au terme d’une rencontre interrompue plusieurs fois par la pluie, et s’est qualifié pour les quarts de finale.

Agence France-Presse

L’Espagnol a dû batailler, mais il a fini par venir à bout de l’Américain 7-6 (8/6), 6-7 (0-7), 6-3, qui l’avait battu la semaine précédente à Toronto en quarts.

Alcaraz croisera le fer au prochain tour avec l’Australien Max Purcell (70e), tombeur de Stanislas Wawrinka 6-4, 6-2, après avoir notamment éliminé le N.7 Casper Ruud.

Il a fallu trois heures et huit minutes au N.1 mondial pour remonter à 2-2 dans ses confrontations avec Paul. Et surtout batailler contre la pluie qui a interrompu plusieurs fois le match, dont une dernière à 5-3 dans l’ultime set, remporté 6-3 dans la foulée par Alcaraz.

Ce dernier doit atteindre au minimum la finale du tournoi pour être certain d’aborder les Internationaux des États-Unis (28 août au 10 septembre), dont il est le tenant du titre, au premier rang du classement ATP. Car Novak Djokovic, opposé au Français Gaël Monfils à Cincinnati, guette l’occasion de lui ravir le trône.

Contre Tommy Paul, un adversaire qui lui donne toujours du fil à retordre, le prodige de Murcie a bien failli perdre la première reprise. Mené 5-3, il est toutefois parvenu à renverser la vapeur pour arracher un bris d’égalité tout aussi accroché que le set, et prendre l’avantage.

Puis, Alcaraz a vu ses jeux de service perturbés par le vent et ce fut au tour de Paul de changer le cours de la partie en deuxième manche pour s’adjuger, lui aussi, un bris d’égalité, mais beaucoup moins disputé que le premier.

La pluie s’est invitée lors de la troisième levée. Mais le N.1 a finalement fait respecter la hiérarchie en étant plus fort que la météo et son adversaire, en enlevant le dernier set avec plus d’aisance.