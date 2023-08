PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Toronto) L’Australien Alex de Minaur a éliminé la deuxième tête de série Daniil Medvedev 7-6 (7), 7-5, en quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale, vendredi à Toronto.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Les doubles fautes à des moments inopportuns ont été coûteuses pour Medvedev au stade Sobeys.

Medvedev a servi pour la première manche à 5-3, mais il a commis une double faute sur double balle de bris et de Minaur a gagné son service pour niveler le match.

Lors du bris d’égalité, Medvedev s’est placé en avance et il a levé le poing en l’air lorsqu’il a gagné un long échange pour mener 5-1. De Minaur a cependant réussi à sauver trois balles de set, dont une lors d’une autre double faute de son rival, avant de prendre les devants 8-7.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Daniil Medvedev

L’Australien a ensuite converti sa première occasion lors d’une balle de manche.

Au deuxième set, Medvedev menait 4-3 lorsqu’il a commis une double faute en balle de bris. Une double faute lors d’une balle de match a scellé l’issue de la rencontre, qui a duré deux heures et trois minutes.

Medvedev a triomphé à Toronto, en 2021. L’Espagnol Pablo Carreno Busta a obtenu le titre à Montréal, en 2022.

Plus tôt dans la journée, Alejandro Davidovich Fokina a atteint les demi-finales à la suite d’une victoire de 6-4, 6-2 contre l’Américain Mackenzie McDonald.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Alejandro Davidovich Fokina

« Il jouait de façon extraordinaire au début et il a ensuite commis quelques heures. J’ai de plus en plus cru en moi, a noté Davidovich Fokina. Ça m’a donné beaucoup de puissance. »

L’Espagnol a fait preuve d’opportunisme en convertissant cinq des neuf balles de bris qu’il a obtenues. Il a mis fin à la rencontre à sa troisième balle de match.

McDonald participait aux quarts de finale d’un Masters 1000 pour une première fois en carrière. Il a défait le favori local Milos Raonic, jeudi.

Davidovich Fokina et de Minaur s’affronteront pour une place en finale.

Avec l’élimination de Medvedev, il ne reste que trois têtes de série encore dans la course pour le titre, dont le favori Carlos Alcaraz.

Dans l’autre portion du tableau, plus tard en soirée, Alcaraz affrontera l’Américain et 12e tête de série Tommy Paul, tandis que l’Italien Jannik Sinner, no 7, aura rendez-vous avec le Français Gaël Monfils.