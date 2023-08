PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Montréal) L’Américaine Coco Gauff a facilement accédé au troisième tour de l’Omnium de tennis Banque Nationale, mercredi, éliminant la qualifiée Katie Boulter en deux manches identiques de 6-2, 6-2.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

À sa première sortie à Montréal cette semaine, trois jours après son triomphe au tournoi de Washington, Gauff n’a pris que 73 minutes pour éliminer la Britannique, qui avait battu la Canadienne Rebecca Marino en première ronde, lundi soir.

Elle y est parvenue malgré un taux de réussite de seulement 42 % au premier service. Malgré cela, la talentueuse Américaine de 19 ans n’a fait face qu’à deux balles de bris — elle en a perdu une — et a elle-même réussi cinq bris en 11 occasions.

Gauff, septième joueuse mondiale, n’a pas pris de temps à s’imposer, gagnant les quatre premiers jeux du match en seulement 13 minutes. Un quart d’heure plus tard, Gauff avait bouclé la manche initiale.

Boulter a offert une meilleure résistance au deuxième set, mais Gauff, une joueuse qui excelle sur surface dure, a maintenu sa supériorité et mis fin au duel grâce à son cinquième bris de l’affrontement.

En huitièmes de finale, Gauff affrontera la gagnante du match qui sera présenté plus tard mercredi entre la Tchèque Marketa Vondrousova, neuvième tête de série et championne des Internationaux de Wimbledon, et la Danoise Caroline Wozniacki.

Cette troisième journée d’activités au tableau principal pourrait être spectaculaire, avec l’entrée en action des principales têtes d’affiche du tournoi, à commencer par la numéro un mondiale Iga Swiatek.

La Polonaise de 22 ans, de passage à Montréal pour la toute première fois, se mesure à la Tchèque Karolina Pliskova pour lancer le programme de la journée sur le court central.

En soirée, la Bélarusse Aryna Sabalenka, classée deuxième au monde, disputera son premier match du tournoi, contre la Croate Petra Martic, également sur le court central.

Par ailleurs, en milieu d’après-midi, la Lavalloise Leylah Fernandez, seule Canadienne toujours en lice, tentera de prolonger son parcours alors qu’elle livrera bataille à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 11e tête de série.