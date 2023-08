« C’était mon match préféré ! » Ainsi a parlé Leylah Annie Fernandez devant une foule en liesse au stade IGA, après sa spectaculaire victoire mercredi. Le genre de phrase qu’on peut évidemment laisser tomber sous le coup de l’émotion, sachant très bien que les spectateurs n’attendent que ça pour rugir.

Une heure plus tard, elle retrouvait les médias dans la salle de conférence, un auditoire nettement moins réactif. Et moins nombreux, entendons-nous.

Mais après vérification, c’était toujours son match préféré. « Parce que c’était un match difficile. L’an passé, elle m’avait battue à Toronto en deuxième ronde, donc je suis contente d’avoir pris ma revanche, a rappelé la jeune dame. Jouer devant une foule complète, c’est un privilège. Gagner à la maison, devant un stade rempli, ça me motive encore plus. Et ça fait longtemps que je n’ai pas gagné deux matchs de suite, donc je suis contente de l’avoir fait à la maison. »

Fernandez se souviendra longtemps de cette victoire de 7-5, 5-7, 6-3 au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale, contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 11e tête de série. Les spectateurs aussi.

Le match a duré 2 h 55 min. Aussi bien dire qu’ils en ont eu pour leur argent. Le match a été si long que cette session de jour s’est conclue sur le coup de 20 h, au son des « Olé, olé, olé » qu’on entend moins souvent à Montréal par les temps qui courent.

Une foule qui a même charmé Haddad Maia elle-même, bien qu’elle paraissait parfois irritée sur le terrain. Après le match, elle s’est toutefois montrée bonne perdante. « C’est un moment très positif. Leylah est jeune et on jouait devant un stade presque plein, ce qui veut dire beaucoup pour le tennis féminin. C’est spécial de sentir cette énergie, même si c’était contre moi ce soir », a fait valoir la Brésilienne.

Le tournant

Le contrôle des émotions est un défi pour tout joueur ou joueuse. Chaque tournoi, des dizaines de raquettes brisées peuvent en témoigner.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Leylah Annie Fernandez

Fernandez aurait pu briser la sienne, quand elle a perdu une balle de match en deuxième manche, avec une avance de 5-4. Elle avait été parfaite jusque-là sur ses quatre balles de bris.

Du haut de la passerelle, on a pu apercevoir le père de Fernandez, Jorge, pointer en direction du muret derrière elle. C’est sa routine : regarder le mur afin de se réinitialiser, en quelque sorte. De remettre le compteur à zéro.

« Beaucoup de choses se passent dans ma tête, beaucoup de mots d’encouragement et des fois, des mots négatifs, a-t-elle décrit. Quand je me retourne vers le mur, j’essaie de penser à un seul mot, un mot-clé. Des fois, c’est un mot d’une chanson. Des fois, c’est juste un mot drôle, comme “poisson”, juste pour que je puisse penser à quelque chose d’autre avant de retourner sur la ligne ! Je pense à une chose et quand je me retourne vers mon adversaire, je sais que je suis prête à me battre. »

Haddad Maia a néanmoins terminé le travail et remporté la manche, donnant à Fernandez une autre chance de se ressaisir.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Leylah Annie Fernadez et Beatriz Haddad Maia

« Pendant la pause, j’ai pu me calmer un peu. Malheureusement, je ne pouvais pas aller à la toilette ! Mais la musique était bonne, je voulais rester positive. Je suis contente d’avoir pu m’amuser sur le terrain dans ce moment-là, d’avoir souri dans les moments difficiles, car dans ces moments-là, c’est très facile de lancer la raquette et d’abandonner. »

En troisième manche, Fernandez n’a pas laissé filer sa chance. Après avoir brisé le service de Haddad Maia au huitième jeu, elle s’est offert trois balles de match en réussissant un énième amorti. Cette fois, elle a confirmé sa victoire dès sa première chance.

Fernandez remporte deux matchs de suite, dans le tableau principal d’un tournoi de la WTA, pour la première fois depuis le tournoi d’Auckland, son tout premier de l’année, début janvier. Du reste, ses seuls gains collés de l’année ont été enregistrés dans les qualifications et au tournoi ITF de Madrid.

Au prochain tour, la gauchère a rendez-vous avec l’Américaine Danielle Collins. Il s’agira du premier match de la session de soir, jeudi.

Collins est la tombeuse surprise de la Grecque Maria Sakkari (no 8), en début de soirée mercredi. Collins est une joueuse de 29 ans, classée 48e au monde, qui a atteint le 7e échelon mondial l’an dernier. Elle est passée par les qualifications pour participer au tournoi montréalais, mais a déjà fait tomber deux bonnes joueuses en Sakkari et Elena Svitolina cette semaine.

En anglais, Fernandez a qualifié Collins de « tough cookie ». Une adversaire coriace ou un dur biscuit, comme vous le préférez.