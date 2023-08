Leylah Annie Fernandez sera la seule Canadienne au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale.

Bianca Andreescu a trébuché dès son premier match mardi, au stade IGA. L’Ontarienne a été battue 6-3, 6-2 par l’Italienne Camila Giorgi, celle-là même qui avait enlevé les grands honneurs ici en 2021.

Pendant le match, l’Ontarienne a été vue refusant des traitements médicaux. En point de presse, par après, elle a révélé avoir des problèmes à l’articulation sacro-iliaque, qui lui occasionnent des douleurs dans la région du dos. Les ennuis ont commencé la semaine dernière à Washington, là où elle a également perdu au premier tour. « Mais j’ai souvent vécu ces problèmes, a-t-elle révélé.

« Les douleurs à l’articulation sacro-iliaque, c’est très difficile, car ce n’est rien de sérieux, mais si tu pousses, c’est très douloureux. C’est ce que j’ai ressenti à l’entraînement avant le tournoi. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Bianca Andreescu

L’histoire devient agaçante pour la joueuse aux origines roumaines. « C’est dur de continuellement me faire demander si je suis en santé. Je le suis, mais je ne le suis pas vraiment », a-t-elle dit.

En santé, elle est capable du meilleur, ce qu’elle a prouvé en remportant les Internationaux des États-Unis et deux tournois de calibre 1000 (Toronto et Indian Wells) en 2019, puis un autre tournoi 1000, Miami, en 2021.

Sauf que depuis le début de l’année, rien ne va plus pour l’ancienne numéro 4 mondiale. L’Omnium Banque Nationale est son 16e tournoi de l’année ; c’est la septième fois qu’elle perd dès son premier match. En mars, à Miami, elle semblait enfin reprendre son élan, mais une blessure à une cheville l’a forcée à l’abandon en plein duel de quatrième tour.

La voici au 41e rang mondial, et cette défaite la fera reculer davantage, puisqu’à pareille date l’an dernier, elle avait atteint le troisième tour. Si elle comptait sur Cincinnati, la semaine prochaine, pour ajouter des points en banque, il faudra possiblement revoir les plans, puisqu’elle a dit « ne pas savoir » si elle débarquera en Ohio, en raison de sa blessure.

« Le but, ce sont évidemment les Internationaux des États-Unis », a-t-elle rappelé.

Frustration

Jouant devant une foule énergique, Andreescu a connu un bon départ, avant de subir un bris au sixième jeu de la première manche pour donner une avance de 4-2 à sa rivale. Au jeu suivant, elle a eu trois chances plutôt qu’une de reprendre le bris, mais a gaspillé les trois balles de bris, échec qu’elle a souligné en laissant tomber sa raquette, par dépit.

Dès lors, Giorgi n’a plus jamais été dérangée. Elle n’a d’ailleurs concédé aucun bris de service à sa rivale.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Camila Giorgi

« Elle agit comme si elle est la patronne sur le terrain, et ce soir, elle était la patronne », a analysé Andreescu.

En fin de match, la frustration a refait surface quand elle a expédié une balle dans les gradins, après que Giorgi eut pris l’avance 5-1 en deuxième manche. En point de presse vendredi, celle qui est surnommée « Bibi » avait affirmé que sa patience était « de plus en plus mince », et ce geste de frustration l’exprimait bien.

« J’avais mal au dos, j’étais frustrée, et ça m’est monté à la tête », a-t-elle concédé. Une frustration que même un « On t’aime Bianca, on t’aime ! » bien senti, hurlé quelque part dans les gradins, n’a pas pu atténuer.

Giorgi poursuit quant à elle son parcours, là où elle a signé le plus grand triomphe de sa carrière. Elle s’est assurée de retrouver la sympathie du public après le match, en accordant son entrevue sur le terrain en français. Elle a de nouveau répondu à quelques questions en français en point de presse, après l’avoir également fait en anglais et en italien.

« Le public ici est formidable, a-t-elle dit en français. Les gens se comportent toujours très bien, ils m’applaudissaient aussi. Je me sens très bien ici. »

Au prochain tour, Giorgi se mesurera à la Tchèque Petra Kvitova, 7e tête de série.