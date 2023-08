Leylah Annie Fernandez sera la seule Canadienne au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale.

Bianca Andreescu a trébuché dès son premier match mardi, au stade IGA. L’Ontarienne a été battue 6-3, 6-2 par l’Italienne Camila Giorgi, celle-là même qui avait enlevé les grands honneurs ici en 2021.

Jouant devant une foule énergique, Andreescu a connu un bon départ, avant de subir un bris au sixième jeu de la première manche pour donner une avance de 4-2 à sa rivale. Au jeu suivant, la championne 2019 des Internationaux des États-Unis a eu trois chances plutôt qu’une de reprendre le bris, mais a gaspillé les trois balles de bris. Dès lors, Giorgi n’a plus jamais été dérangée.

En fin de match, Andreescu a démontré un brin de frustration en envoyant une balle dans les gradins, après que Giorgi eut pris l’avance 5-1 en deuxième manche. En point de presse vendredi, la joueuse surnommée « Bibi » avait affirmé que sa patience était « de plus en plus mince », et ce geste de frustration l’exprimait bien.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Bianca Andreescu

Cet échec s’ajoute à une saison 2023 pénible pour l’ancienne numéro 4 mondiale. L’Omnium Banque Nationale est son 16e tournoi de l’année ; c’est la septième fois qu’elle perd dès son premier match.

La voici au 41e rang mondial, et cette défaite la fera reculer davantage, puisqu’à pareille date l’an dernier, elle avait atteint le troisième tour.

Giorgi poursuit quant à elle son parcours, là où elle a signé le plus grand triomphe de sa carrière. Elle s’est assurée de retrouver la sympathie du public après le match, en accordant son entrevue sur le terrain en français.

Au prochain tour, Giorgi se mesurera à la Tchèque Petra Kvitova, 7e tête de série.