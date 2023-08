À 43 ans, Venus Williams n’a pas perdu de son opiniâtreté. L’Américaine s’est battue jusqu’à la toute fin, sauvant huit balles de match, mais a dû s’avouer vaincue en deux manches de 6-2 et 7-5 devant Madison Keys, lundi soir.

Dimanche après-midi, en conférence de presse, Venus Williams disait s’entraîner « jusqu’à l’échec ». « Ce genre d’intensité, c’est beaucoup, mais c’est nécessaire », nous expliquait-elle. Un peu plus de 24 heures plus tard, en la voyant aller sur le court central du stade IGA pour ce duel de premier tour, on a un peu compris ce qu’elle voulait dire.

La vétérane, toute de rouge vêtue pour son premier match à Montréal en cinq ans, n’a jamais abandonné. À 5-4 Keys en deuxième manche, elle a sauvé sept balles de match pour ensuite concrétiser son premier bris du duel. La foule, qui n’avait d’yeux que pour elle, était ravie. Deux jeux plus tard, à 6-5 Keys, elle en sauvait une autre.

« Go, Venus ! », scandaient des partisans dans les gradins. Chaque fois que la grande athlète refusait de mettre un terme au duel, la foule s’exclamait et en redemandait. On sentait chez Williams la volonté de répondre à sa demande.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Madison Keys

La 9e balle de match fut finalement la bonne pour Keys, qui a ainsi remporté le duel le plus attendu de cette première journée du tableau principal de l’Omnium Banque Nationale.

Un match en deux temps

On savait que ce duel était plus symbolique que compétitif, l’écart au classement entre les deux joueuses étant de 512 rangs, mais il n’a pas été inintéressant, même s’il s’est joué sous un ciel nuageux. Après la pluie quasi incessante en après-midi, Williams et Keys ont pu disputer leur duel de 1 h 53 min sur un joli terrain sec.

En première manche, Keys est rapidement apparue plus concentrée et en meilleure possession de ses moyens que son adversaire. L’Illinoise de 28 ans a pris l’ascendant en brisant dès le premier jeu.

Williams, moins rapide et vive que sa compatriote, éprouvait quelques problèmes au service. Et plus d’une fois, ses balles ont terminé leur course dans le filet. La septuple championne en Grand Chelem a retrouvé un meilleur rythme en deuxième manche, jouant avec plus de vivacité.

La vétérane de 43 ans a eu une belle occasion de prendre les devants alors qu’elle menait 3-2 dans la deuxième manche ; elle a remonté la pente à 40-40, mais elle n’a jamais été en mesure de s’approprier l’avantage pour briser son adversaire. Keys y est allée d’un bris de service au jeu suivant.

À 6-5 en deuxième manche, Keys, visiblement incommodée par une douleur dont on ignore la nature, a dû recevoir des traitements pendant plusieurs minutes. La foule montréalaise a profité de ce temps d’attente pour y aller d’une longue vague dans les gradins. La 15e raquette mondiale est finalement revenue au jeu pour mettre un terme au match.

Williams a commis six doubles fautes et n’a remporté que 37,5 % de ses deuxièmes balles dans la défaite. Keys a réussi cinq as et sauvé trois balles de bris.

Aucune des deux joueuses n’a rencontré les médias après l’affrontement. Keys n’a pas pu nous le dire de vive voix, mais on devine que cette quatrième victoire en carrière contre son idole aura de quoi la motiver pour la suite de son parcours à Montréal. Elle affrontera l’Italienne Jasmine Paolini au deuxième tour.