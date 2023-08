Omnium Banque Nationale

Eugenie Bouchard éliminée lors des qualifications

À n’en pas douter, Eugenie Bouchard exerce encore un certain attrait auprès des Montréalais et des Québécois. On l’a constaté en voyant tous ces gens se présenter sur le site du stade IGA samedi, les milliers de sièges du court central occupés pendant son match et les nombreuses marques d’encouragement qu’elle a reçues. Mais il y avait un obstacle sur sa route : Danielle Collins.