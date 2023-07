Andrey Rublev, tête de série N.2 et 7 e mondial, a été battu dès le deuxième tour au tournoi d’Hambourg.

(Hambourg) Andrey Rublev, tête de série N.2 et 7e mondial, a été sévèrement battu au deuxième tour du tournoi ATP 500 par l’Allemand Daniel Altmaier (61e mondial), vainqueur expéditif du Russe 6-2, 6-2 en 1 h 15 min

Agence France-Presse

Altmeier a mis fin à une série de cinq victoires de Rublev, qui venait de remporter dimanche le tournoi de Bastad.

Le Russe, qui a beaucoup joué ces dernières semaines, enchaînant finale à Halle, quart de finale à Wimbledon et titre à Bastad en moins d’un mois, ne s’est pas remis de la longue bataille livrée la veille au premier tour à l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles, qu’il n’a battu qu’au bout du jeu décisif de la troisième manche et au prix de longs et intenses échanges.

Altmeier a profité de sa baisse de régime, en multipliant les coups gagnants, pour atteindre pour la première fois les quarts d’un tournoi dont il n’avait jamais dépassé le premier tour lors de ses quatre précédentes participations.