(Wimbledon) La Tunisienne Ons Jabeur, 6e mondiale, s’est qualifiée jeudi pour sa deuxième finale d’affilée à Wimbledon en éliminant la Biélorusse Aryna Sabalenka (2e) 6-7 (5/7), 6-4, 6-3.

À 28 ans, Jabeur, qui a perdu deux fois en finale d’un Majeur (Wimbledon et Internationaux des États-Unis 2022), tentera de remporter son premier titre du Grand Chelem samedi contre la Tchèque Marketa Vondrousova (42e), elle aussi en quête d’un premier titre à ce niveau.

Plus tôt, Vondrousova s’est qualifiée pour la deuxième finale de sa carrière en Grand Chelem en battant Elina Svitolina, impuissante, en demi-finale 6-3, 6-3.

Déjà demi-finaliste malheureuse en 2019 sur le gazon londonien et aux Internationaux des États-Unis, l’Ukrainienne, épouse de Gaël Monfils, et qui bénéficiait d’une invitation, a subi la loi de Vondrousova, finaliste en 2019 à Roland-Garros.

« Je n’arrive pas à y croire, je suis très heureuse », a commenté la Tchèque, qui avait notamment écarté la tête de série numéro 4, l’Américaine Jessica Pegula, au tour précédent.

Svitolina « est une telle combattante et une personne géniale, ça a été un match très difficile », a poursuivi Vondrousova.

Elle a reconnu qu’elle était « hypernerveuse avant le match et pendant tout le match », notamment quand son adversaire est revenue de 0-4 à 3-4 avec service à suivre dans la seconde manche.

« J’ai juste essayé de rester concentrée et de me battre sur chaque jeu », a-t-elle encore ajouté, rappelant qu’elle n’avait pas joué pendant six mois l’an dernier, pour être opérée à un poignet.

« On ne sait jamais si on va revenir à son niveau et je suis tellement reconnaissante d’être ici », a-t-il témoigné.

La qualité de ses amortis, une de ses armes favorites et qui a souvent payé dans sa demi-finale, montre qu’elle a retrouvé tout son toucher.

Elle a remporté de nombreux points en forçant l’Ukrainienne à sprinter vers l’avant, avant de la lober ou de la passer.

En finale, samedi Vondrousova aura un défi encore bien plus relevé.

« Je n’ai pas joué mon meilleur tennis », admet Svitolina

Déçue pour elle-même et pour l’Ukraine, constamment dans ses pensées, Elina Svitolina a admis qu’elle n’avait pas joué son « meilleur tennis ».

« Je suis assez déçue de mon match et de ma performance aujourd’hui. C’était un bon tournoi évidemment, mais je suis déçue aujourd’hui », a reconnu la joueuse en conférence de presse.

« J’ai essayé de me battre et de tout donner, même si je n’ai pas joué mon meilleur tennis aujourd’hui. Cela n’a pas marché », a-t-elle poursuivi tout en louant la « patience » de son adversaire qui a « joué des points excellents jusqu’au bout ».

Même lors de la deuxième manche, lorsqu’elle a effacé deux bris de retard pour revenir de 0-4 à 3-4, Svitolina n’a pas réussi à se libérer.

« Je pense que je me suis un peu trop précipitée et je n’ai pas joué sur ce jeu à 4-3 », a-t-elle analysé.

« Je ne dirais pas que j’étais nerveuse, c’est juste que j’aurais dû trouver une meilleure façon de contrer le style de jeu de Marketa. C’est une adversaire très difficile, elle remet beaucoup de balles », a détaillé l’Ukrainienne.

Si cette troisième défaite après avoir atteint le dernier carré en Grand Chelem, après Wimbledon et les Internationaux des États-Unis en 2019, lui pèse évidemment, elle est aussi déçue de ne pas avoir offert à l’Ukraine une petite occasion de se réjouir.

« C’était évidemment une grande source de motivation, mais aussi beaucoup de responsabilités et une source de tension […] Parfois, peut-être que c’est un peu trop. Mais je ne veux pas me servir de ça comme excuse », a-t-elle assuré.

« J’espère juste que les Ukrainiens vont continuer à me soutenir. C’était vraiment incroyable. Et j’espère que j’aurai une nouvelle chance », a-t-elle confié.

Après avoir passé cinq tours, en éliminant notamment en quarts de finale la N.1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, elle va pouvoir retrouver son mari, le tennisman français Gaël Monfils, forfait sur blessure à Wimbledon, et leur petite fille Skaï, née en octobre dernier.

« Je suis très heureuse. Ce sera le plus beau moment pour moi », a-t-elle assuré après son beau parcours sur le gazon londonien.