(Wimbledon) Battu en cinq manches par le numéro trois mondial, Daniil Medvedev, en quart de finale du tournoi de Wimbledon, l’Américain Christopher Eubanks a assuré mercredi qu’il « savourait le parcours » qui l’a mené en quelques mois de la 200e à la 43e place mondiale.

« C’était génial de prendre part à ce match. Je pense que les supporters en ont vraiment eu pour leur argent en termes de divertissement et de qualité de tennis », a commenté le géant (2,01 m) en conférence de presse.

Vainqueur en huitièmes de finale de Stefanos Tsitsipas (5e) et cinq manches, il a failli remettre ça en menant 4-6, 6-1, 6-4 contre Medvedev avant de perdre la quatrième manche au bris d’égalité et le dernier plus nettement (6-1).

« Daniil est l’un des meilleurs joueurs du monde, l’un des plus durs à battre, pour une raison. Et je pense qu’il a démontré pourquoi », a-t-il jugé.

« Il a joué exceptionnellement bien dans le moment clé, le jeu décisif de la quatrième manche. Il a joué vraiment, vraiment très bien dans le cinquième. C’est comme s’il avait encore élevé son niveau de jeu dans le cinquième quand j’ai un peu fléchi. Il a eu le contrôle du match à partir de là », a-t-il poursuivi.

Mais pour Eubanks qui a fait son entrée dans le top 100 mondial il y a un peu plus de trois mois, avant de remporter son premier titre pro à Majorque, déjà sur gazon, juste avant Wimbledon et de battre son premier top 10 cette semaine, le bilan ne peut pas être négatif.

« Les deux ou trois dernières semaines sont remplies de choses positives. Je n’ai pas gagné aujourd’hui. Cela me déçoit. C’est malheureux pour moi. Mais je pense avoir donné beaucoup de signes positifs que je peux emporter avec moi pour avancer, et ça me va », a-t-il analysé.

En tout cas, il ne changera pas son jeu spectaculaire et hyperoffensif qui a séduit l’exigeant public londonien, quitte à ce qu’il y ait du déchet.

« Je sais ce que je fais bien et ce que je fais moins bien. Je sais qu’un jeu très agressif me convient en général. Cela me va de vivre ou de mourir par mes fautes. Il y a des jours où je commettrai beaucoup de fautes, cela vient de mon jeu, mais je l’assume », a-t-il asséné.