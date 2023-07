(Toronto) Milos Raonic sera de retour à l’Omnium Banque Nationale le mois prochain.

La Presse Canadienne

Ce sera la première fois que l’Ontarien originaire de Thornhill participera au volet torontois de ce tournoi depuis 2018. Il a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal.

Raonic, qui fut finaliste à l’Omnium Banque Nationale en 2013, tente un retour à la compétition après avoir été tenu à l’écart pendant un bon moment à cause des blessures. Il a remporté son premier match sur le circuit de l’ATP depuis juillet 2021 le mois dernier, mais s’est récemment incliné devant l’Américain Tommy Paul au deuxième tour de Wimbledon, jeudi dernier.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime (no 12) et l’Ontarien Denis Shapovalov (no 29) seront les autres représentants du Canada dans le tableau principal.

Les principales têtes d’affiche seront également présentes : le no 1 mondial Carlos Alcaraz et le détenteur de 23 titres du Grand Chelem en carrière – et cinq fois champion de l’Omnium Banque Nationale – Novak Djokovic (no 2).

Le tournoi se déroulera du 5 au 13 août au stade Sobeys.