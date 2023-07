PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS

Alcaraz, Medvedev, Rune, Sinner, Sabalenka et Kvitova passent au tour suivant

(Wimbledon) Le N.1 mondial Carlos Alcaraz s’est qualifié vendredi pour le troisième tour de Wimbledon en battant un deuxième joueur français d’affilée, Alexandre Müller (84e), 6-4, 7-6 (7/2), 6-3.

Agence France-Presse

« Je suis très, très heureux. c’était mon deuxième match sur ce court (le Central, NDLR) où j’avais perdu l’an dernier. Je voulais en profiter et je l’ai fait », a déclaré l’Espagnol de 20 ans qui ne cache pas ses ambitions de remporter le tournoi. Il devra pour cela écarter au troisième tour le Chilien Nicolas Jarry (28e) ou l’Australien Jason Kubler (77e).

« Je joue très bien sur gazon, ça me plaît. Je prends de l’expérience et je joue de mieux en mieux », a-t-il prévenu vendredi.

Pour sa deuxième participation l’an dernier à Wimbledon, Alcaraz avait été éliminé en huitièmes de finale par l’Italien Jannik Sinner au terme d’un match époustouflant.

Cette année, après avoir remporté au Queen’s son premier titre sur gazon juste avant de venir à Wimbledon, il affirme viser un deuxième titre du Grand Chelem après les Internationaux des États-Unis l’an dernier.

Face à Müller, Alcaraz a réussi le seul bris de la première manche pour se détacher 4-3 et conserver l’avantage jusqu’au bout.

Dans la deuxième manche, Müller a réussi à emmener son adversaire jusqu’au jeu décisif, mais n’a pu l’empêcher d’empocher la manche.

La troisième manche a basculé en faveur de l’Espagnol lorsqu’il a réussi le bris pour mener 5-3 et servir pour le gain du match.

Il a alors sauvé deux balles de débris avant de conclure sur sa seconde balle de match. La première a été sauvée d’un exceptionnel retour gagnant du Français, mais la seconde a été ponctuée d’un magnifique coup droit gagnant de l’Espagnol.

Au premier tour, Alcaraz avait mis fin à la carrière en simple d’un autre Français, Jérémy Chardy.

Daniil Medvedev écarte Adrian Mannarino

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Daniil Medvedev

Daniil Medvedev, 3e mondial, a conclu vendredi son match du deuxième tour de Wimbledon interrompu la veille par la nuit et écarté le Français Adrian Mannarino (35e) 6-3, 6-3, 7-6 (7/5).

« Quand il joue bien, il joue au niveau du top 5, mais parfois il rate des coups faciles. Alors je suis content d’avoir gagné en trois manches », a commenté le Russe de 27 ans.

Au moment de l’interruption jeudi soir, il menait 6-3, 6-3, 4-4. Il n’a eu qu’à jouer quatre jeux et un bris d’égalité vendredi pour décrocher son billet pour le troisième tour où il retrouvera l’Américain Marcos Giron (65e) ou le Hongrois Marton Fucsovics (67e).

« J’ai vraiment fait comme si le match continuait (jeudi) : j’ai pris une douche, mais je ne me suis pas lavé les cheveux », a commenté Medvedev pour expliquer comment il avait vécu l’interruption.

À la reprise, Mannarino a sauvé une balle de bris à 5-5 et a réussi à tenir jusqu’au bris d’égalité.

Medvedev s’est offert deux balles de match à 6/4, la première sur son service. Une double faute a permis à Mannarino de revenir à 5/6, mais le Français a commis une faute directe sur la seconde et offert la victoire à son adversaire.

Le Majeur sur gazon est celui qui réussit le moins à Medvedev qui y a pour meilleur résultat un 8e de finale joué en 2021, avant d’être interdit de participer l’an dernier, comme tous les joueurs russes et biélorusses, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Vainqueur des Internationaux des États-Unis 2021, il a été finaliste en Australie (2021 et 2022) et a joué les quarts à Roland-Garros (2021).

Sinner cède une manche à Halys mais accède aux huitièmes

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Jannik Sinner

L’Italien Jannik Sinner (8e mondial), bien qu’ayant cédé vendredi sa première manche en trois matchs, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon en écartant le Français Quentin Halys (79e) 3-6, 6-2, 6-3, 6-4.

« Je n’ai pas débuté de la meilleure façon possible et il n’est jamais facile de jouer contre quelqu’un pour la première fois. Donc l’important est d’être au tour suivant », a commenté le quart-de finaliste de l’an dernier.

« Aujourd’hui, je ne me suis pas senti au mieux sur le terrain, mais j’ai essayé de trouver la solution et je suis heureux de m’être qualifié », a-t-il ajouté.

Après avoir perdu la première manche, Sinner a nettement mis la main sur les deux manches suivantes.

Mais dès le début du quatrième, Halys a réussi le break pour mener 2-0. L’Italien a cependant immédiatement recollé à 2-2.

Il a ensuite réussi le bris décisif pour mener 5-4 et servir pour le match.

« L’avantage, quand on perd tôt à Roland-Garros, ce qui a été mon cas (au 2e tour, NDLR), c’est qu’on a du temps pour se préparer pour Wimbledon ! », a-t-il lancé dans un éclat de rire. Il a atteint les quarts à Bois-le-Duc puis Halle avant d’arriver à Londres.

Rune écarte Carballes au 2e tour

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Holger Rune

Holger Rune (6e mondial) s’est qualifié vendredi pour le troisième tour de Wimbledon, où il n’avait encore jamais gagné le moindre match, en écartant l’Espagnol Roberto Carballes (57e) 6-3, 7-6 (7/3), 6-4.

Au prochain tour, le Danois de 20 ans tentera de se hisser en huitièmes face à l’Espagnol, Alejandro Davidovich (34e) ou le Néerlandais Botic van de Zandschulp (44e).

Lors de sa première participation au Majeur sur gazon l’an dernier, Rune avait été éliminé d’entrée et ne comptait que des défaites sur cette surface.

Cette année, avant de venir à Wimbledon, il a remporté ses tout premiers matchs sur gazon (3) sur le circuit ATP en atteignant les demi-finales au Queen’s.

Il a débuté le Majeur par une victoire à cheval sur deux jours, mardi et mercredi, devenant le premier Danois à gagner un match à Wimbledon depuis Kenneth Karlsen en 2004.

Ses meilleurs résultats en Grand Chelem, il les a obtenus à Roland-Garros où il a atteint deux fois les quarts de finale en 2022 et 2023 (battu les deux fois par Ruud).

Face à Carballes, la première manche a mis du temps à se dessiner, les joueurs ayant du mal à tenir leur mise en jeu.

Mais à 3-3 et 15/30 sur son service, Rune a remporté les onze points suivants pour empocher la première manche.

Dans la suivante, les deux joueurs ont remporté leur mise en jeu jusqu’au jeu décisif où Rune a pris l’avantage.

Dans la troisième, Rune a cédé son service et permis à Carballes de mener 4-3, mais il a débrisé dans la foulée et réussi le bris décisif dans l’ultime jeu de la partie, concluant sur sa première balle de match.

Sabalenka cède une manche à Gracheva, mais passe au 3e tour

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

La N.2 mondiale Aryna Sabalenka est passée à un jeu de la défaite, mais elle a finalement battu la Française d’origine russe Varvara Gracheva (41e) 2-6, 7-5, 6-2, vendredi au deuxième tour de Wimbledon.

La Bélarusse de 25 ans, qui est l’une des favorites pour le titre, jouera contre la Russe Anna Blinkova (40e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale du Majeur sur gazon.

« Ça a été fou… Elle a joué incroyablement bien et je suis très heureuse d’avoir gagné », a déclaré Sabalenka, demi-finaliste en 2021 et interdite de tournoi l’an dernier en raison de sa nationalité et de la guerre en Ukraine.

« Je n’arrivais pas à trouver mon rythme alors j’ai essayé de m’accrocher », a-t-elle ajouté, elle qui a commis beaucoup de fautes directes (35) et de doubles fautes (9).

Dans le sixième jeu de la première manche, Sabalenka a ainsi commis trois fautes directes et une double faute pour offrir le bris à Gracheva qui s’est détachée 4-2 et a confirmé à 5-2 après avoir sauvé trois balles de débris.

Deux doubles fautes et une faute directe plus tard, Sabalenka a offert trois balles de manche à Gracheva qui a profité d’une nouvelle faute directe de la Bélarusse (la 16e du set) pour empocher la première manche.

Dans la deuxième manche, la Française naturalisée début juin a mené 5-4, à un jeu de la victoire.

Mais comme par magie le match a soudain basculé en faveur de la Bélarusse.

Celle-ci a remporté sept points d’affilée pour égaliser à 5-5 et s’offrir trois balles de bris sur le service de la Française. Elle a converti la deuxième et servi à 6-5 pour propulser le match dans une troisième manche.

D’entrée dans la manche décisive, Sabalenka s’est offert deux balles de bris, mais sans parvenir à les convertir.

Ce ne fut que partie remise puisqu’elle a pris le service suivant de Gracheva pour mener 2-1, confirmer à 3-1 et s’envoler vers la victoire.

Kvitova, Keys et Kostyuk gagnent aussi

PHOTO ZAC GOODWIN, ASSOCIATED PRESS Petra Kvitova

Petra Kvitova a accédé au troisième tour du tournoi de Wimbledon pour une deuxième année consécutive, vendredi, neuf ans après avoir remporté son deuxième titre en carrière au All England Club.

La Tchèque âgée de 33 ans, qui a été blessée lors d’une attaque au couteau survenue chez elle en 2016, a vaincu Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-2 à l’occasion de la cinquième journée d’activités à ce tournoi du Grand Chelem présenté sur le gazon.

La gauchère a décroché son premier titre à Wimbledon en 2011, et son deuxième en 2014. Elle n’a pris part qu’à une seule autre finale en Grand Chelem par la suite, s’inclinant devant la Japonaise Naomi Osaka aux Internationaux d’Australie en 2019.

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Madison Keys

Par ailleurs, Madison Keys, une joueuse américaine qui a remporté le tournoi d’Eastbourne sur le gazon peu avant Wimbledon, a aussi franchi le deuxième tour. La 25e tête de série est venue à bout de Viktorija Golubic 7-5, 6-3.

Keys aura rendez-vous au prochain tour avec l’Ukrainienne Marta Kostyuk. Cette dernière a profité de l’abandon de l’Espagnole Paula Badosa en raison d’une blessure au dos, alors que Kostyuk menait 6-2, 1-0.

D’autre part, Stefanos Tsitsipas poursuivra son match de deuxième tour contre le détenteur de deux titres à Wimbledon, Andy Murray, un peu plus tard vendredi sur le court central. Cet affrontement a été interrompu jeudi alors que le Britannique menait 6-7 (3), 7-6 (2) et 6-4.

La favorite du tournoi, Iga Swiatek, et le septuple champion de Wimbledon, Novak Djokovic, doivent aussi fouler la pelouse londonienne, au troisième tour.

Avec l’Associated Press