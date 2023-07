(Wimbledon) Brillante au premier et au troisième set et totalement absente au deuxième, l’Ukrainienne Elina Svitolina s’est qualifiée pour le troisième tour du tournoi de Wimbledon en écartant la Belge Elise Mertens 6-1, 1-6, 6-1, jeudi.

Agence France-Presse

Avec 79 % de premières balles contre 50 % pour la tête de série numéro 28, et une seule faute non provoquée, Svitolina avait survolé la première manche en 24 minutes seulement.

Mais avec un service beaucoup moins bien réglé (57 %) et surtout 12 points donnés à l’adversaire sur les 28 remportés dans la deuxième manche par Mertens, Svitolina a semblé perdue dans la deuxième manche (6-1, 1-6).

Après un temps mort médical en raison d’un problème à l’œil droit, elle a pourtant repris sa marche en avant, brisant pour mener 3-0 puis 5-1 et conclure sur un jeu blanc.

Elle affrontera pour une place en huitièmes de finale l’Américaine Sofia Kenin, tombeuse de la tête de série N.7, sa compatriote Coco Gauff, au premier tour.

Casper Ruud perd son match

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Casper Ruud

Casper Ruud, 4e joueur mondial et récent finaliste à Roland-Garros, est tombé de haut jeudi en étant sorti dès le deuxième tour de Wimbledon par le Britannique Liam Broady (142e), vainqueur du Norvégien en cinq manches 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0.

Déjà accroché par le Français Laurent Lokoli, 199e à l’ATP et passé par les qualifications, au premier tour, Ruud n’a jamais vraiment trouvé la solution face à Broady, porté par le public du Court Central et qui accède pour la deuxième année de suite au troisième tour.

Wawrinka solide

Malgré la perte de la deuxième manche, le Suisse Stan Wawrinka s’est qualifié avec beaucoup de maîtrise pour le troisième tour, en battant l’Argentin Tomas Etcheverry, tête de série N.29, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS Stan Wawrinka

Dans un match serré, le vainqueur de trois des quatre tournois du Grand Chelem – seul Wimbledon manque à son palmarès – a été très solide sur son engagement en sauvant deux des trois balles de break qu’il a concédées dans tout le match.

Mais la seule qu’il a perdue a été celle du gain de la deuxième manche pour Etcheverry, récent quart de finaliste à Roland-Garros, qui menait alors 5 jeux à 4, prolongeant ainsi la partie.

La suite s’annonce très compliquée pour Wawrinka qui retrouvera face à lui le septuple vainqueur et quadruple tenant du titre sur le gazon londonien, Novak Djokovic, dans un troisième tour entre anciens, l’Helvète étant âgé de 38 ans et le Serbe de 36.

Muchova, finaliste-surprise à Roland-Garros, disparaît déjà

Finaliste surprise sur la terre battue parisienne de Roland-Garros, il y a un peu plus de deux semaines, la Tchèque Karolina Muchova a mordu la poussière dès le deuxième tour à Wimbledon face à l’Allemande Jule Niemeier, victorieuse 6-4, 5-7, 6-1.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Karolina Muchova

Seulement 103e joueuse mondiale, Niemeier a confirmé ses bonnes dispositions sur le gazon londonien où elle avait atteint les quarts de finale l’an dernier.

Dès la première manche, Muchova a été en danger sur son service, défendant 12 balles de break, dont six balles de manche, avant de craquer.

Elle a ensuite fait le break dès le premier jeu de la deuxième manche, avant de céder son engagement alors qu’elle servait pour le set à 5-4.

Elle a tout de même réussi à reprendre le service de l’Allemande dans la foulée pour égaliser à une manche partout sur sa cinquième balle de manche.

Mais elle s’est retrouvée rapidement menée 3-0 dans la manche décisive, craquant encore une fois sur le sixième jeu, pour la perdre 6-1.

Berrettini mate Sonego

Finaliste de Wimbledon en 2021, l’Italien Mateo Berrettini est venu à bout en quatre manches étalés sur trois jours de son compatriote Lorenzo Sonego, 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (9/7), 6-3, au premier tour.

PHOTO ADRIAN DENNIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Lorenzo Sonego et Matteo Berrettin

Séparés de quatre places seulement au classement ATP, pas grand-chose n’a séparé le 38e du 42e mondial, mais c’est le mieux classé qui a fini par faire respecter la hiérarchie dans un match ballotté par la pluie qui a perturbé le tournoi anglais mardi et mercredi.

Sonego regrettera sans doute la balle de manche à 7 points à 6 dans le jeu décisif de la troisième manche qui aurait pu le faire virer en tête et peut-être changer l’issue du match.

Mais Berrettini a montré avec ses 17 as et 87 % de points remportés au filet (34/39) qu’il avait toujours la main verte.

Au prochain tour, il affrontera l’Australien Alexis de Minaur, tête de série numéro 15 et récent finaliste au Queen’s, qui a aussi eu besoin de quatre manches pour sortir le qualifié belge Kimmer Coppejans (188e), 6-7 (5/7), 6-3, 6-3, 7-6 (7/2).

Azarenka au rendez-vous du troisième tour

La Biélorusse Victoria Azarenka, 19e mondiale, s’est qualifiée avec brio pour le troisième tour en dominant facilement l’Argentine Nadia Podoroska (80e), 6-3, 6-0.

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS Victoria Azarenka

Demi-finaliste sur le gazon londonien il y a plus d’une décennie, en 2011 et 2012, la joueuse de 33 ans a rapidement pris deux fois le service de son adversaire dans le premier set et fait la course en tête (6-3).

Si certains jeux ont ensuite été disputés dans le second manche, ce dernier n’a été qu’une formalité et Azarenka peut se projeter vers son troisième tour face à la Russe Daria Kasatkina, tête de série numéro 11, qui n’a perdu que sept jeux lors de ses deux premiers tours.