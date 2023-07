(Wimbledon) Novak Djokovic, en quête d’un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, s’est qualifié mercredi pour le troisième tour de Wimbledon en dominant l’Australien Jordan Thompson (70e) 6-3, 7-6 (7/4), 7-5 en 2 h 27.

Agence France-Presse

« Je n’étais pas sûr de vouloir l’affronter si tôt (dans le tournoi) », a assuré le Serbe de 36 ans en soulignant la qualité de jeu de son adversaire alors que lui-même ne s’estime pas encore au meilleur de son niveau.

« Il n’a pas eu de chance dans le deuxième set », a ajouté Djokovic qui affrontera le Suisse Stan Wawrinka (88e), quart de finaliste en 2014 et 2015, ou l’Argentin Tomas Etcheverry (32e) pour une place en 8es de finale.

Le Serbe de 36 ans affrontera le Suisse Stan Wawrinka (88e), quart de finaliste en 2014 et 2015, ou l’Argentin Tomas Etcheverry (32e) pour une place en 8es de finale.

Le match entre Wawrinka et Etcheverry a été repoussé à jeudi en raison de la pluie qui perturbe le tournoi depuis lundi.

Avec ce succès mercredi, Djokovic a décroché une 30e victoire d’affilée à Wimbledon depuis sa défaite en quarts en 2017. Il est depuis invaincu avec quatre titres consécutifs. Un cinquième le 16 juillet lui permettrait d’égaler le record de huit titres à Wimbledon détenu par Roger Federer, à une longueur du record absolu de Martina Navratilova.

Swiatek sans peine

La numéro un mondiale Iga Swiatek n’a pas traîné sur le court, se qualifiant pour le troisième tour de façon expéditive 6-2, 6-0 contre l’Espagnole Sara Tormo (84e).

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

Le suspense n’aura pas duré longtemps, la Polonaise brisant sur le premier jeu de service de son adversaire.

Tormo a bien brisé dans la foulée, mais la suite a été presque une formalité, Swiatek ne lui laissant plus qu’un jeu et ne concédant plus aucune balle de break de tout le match.

Au final, il ne lui a fallu que 1 h 10 pour rallier le troisième tour, où elle affrontera la Croate Petra Martic (29e joueuse mondiale) ou la Française Diane Parry (96e).

Holger Rune remporte son premier match sur le gazon londonien

Le Danois Holger Rune, 6e mondial, a déjà fait ses preuves sur toutes les surfaces, mais il a remporté mercredi son premier match sur le gazon de Wimbledon en battant au premier tour le Britannique George Loffhagen (371e et invité) 7-6 (7/4), 6-3, 6-2.

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Holger Rune

Le match avait été interrompu par la pluie mardi alors que Rune venait de gagner un premier set accroché.

À la reprise mercredi, il s’est montré nettement plus dominateur.

À 20 ans, il affrontera l’Espagnol Roberto Carbales (57e) ou l’Italien issu des qualifications Matteo Arnaldi (80e) pour tenter de se hisser au troisième tour.

Maria Sakkari, 8e tête de série, sortie dès le premier tour

La joueuse grecque Maria Sakkari, tête de série numéro 8 du tournoi féminin de Wimbledon, a été éliminée dès le premier tour par l’Ukrainienne Marta Kostyuk (36e) 0-6, 7-5, 6-2.

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, REUTERS Maria Sakkari

Dans un match interrompu deux fois par la pluie, Sakkari a fait cavalier seul dans le premier set expédié en 27 minutes.

Mais Kostyuk s’est réveillée ensuite, menant 5-3 dans le second set avant de perdre son engagement alors qu’elle servait pour égaliser à une manche partout.

L’Ukrainienne a réussi à refaire le bris dans la foulée pour s’assurer le gain de la manche à 7-5.

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, REUTERS Marta Kostyuk

Elle a ensuite clairement eu l’ascendant, brisant aux 3e et 5e jeux pour mener 5-1 et conclure sur sa première balle de match à 6-2.

Medvedev dompte un Féry coriace

Le joueur russe et tête de série numéro 3 du tableau masculin, Daniil Medvedev, a dû s’employer pour se qualifier en trois sets 7-5, 6-4, 6-3 contre le Britannique Arthur Féry, 391e mondial au premier tour.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Daniil Medvedev et Arthur Fery

Pour son tout premier match dans le tableau principal d’un gros tournoi, Féry, qui a bénéficié d’une invitation, a réussi à effacer des breaks contre lui dans la première et la deuxième manche.

Avec son jeu tout en toucher et n’hésitant pas à monter au filet, malgré un gabarit plutôt modeste (1,74 m), il a considérablement gêné le Russe dont le meilleur résultat sur le gazon londonien a été jusqu’à présent un huitième de finale en 2021.

Mais la puissance de Medvedev, avec notamment sept as et 45 points gagnants, contre 24 pour Féry, a fini par faire la différence.

Daria Kasatkina l’emporte

La joueuse russe Daria Kasatkina, tête de série numéro 11, a été la première à se qualifier lors d’une journée à nouveau fortement perturbée par la pluie en écrasant la Britannique Jodie Burrage 6-0, 6-2.

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Daria Kasatkina

Alors que 87 matchs étaient programmés pour la troisième journée, après que celle de mardi eut déjà été considérablement tronquée par les intempéries, les matchs ont non seulement débuté en retard, mais ils ont aussi été interrompus à deux reprises pour bâcher les courts.

Même sur le Central, où se jouait le match de Kasatkina, dont le toit avait été laissé ouvert, une petite averse avait forcé les deux joueuses à rentrer aux vestiaires quelques minutes au deuxième set.

Cela n’a pas empêché la joueuse russe, qui a remporté le tournoi sur gazon d’Eastbourne la semaine passée, de se montrer très sérieuse pour se qualifier pour le troisième tour.

Face à Burrage, qui a bénéficié d’une invitation, elle a été impitoyable, l’emportant 6-2, 6-0 en un peu plus d’une heure, hors interruption du jeu.