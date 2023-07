Carlos Alcaraz et Elena Rybakina passent au 2 e tour

(Wimbledon) Le N.1 mondial Carlos Alcaraz s’est tranquillement qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon mardi en mettant fin à la carrière en simple du Français Jérémy Chardy (542e) 6-0, 6-2, 7-5.

Agence France-Presse

« J’ai très bien joué au début. Dans la troisième manche, il a élevé son niveau, mais j’aime jouer des échanges et même si cette troisième manche a été plus serrée, je suis content », a commenté l’Espagnol de 20 ans.

Chardy, 36 ans, est également engagé en double dans ce Majeur sur gazon. Mais il a annoncé samedi sur France Info qu’il prendrait sa retraite à l’issue de ce tournoi.

Pour sa part, l’Espagnol affrontera au deuxième tour un autre Français, le vainqueur du match entre Alexandre Müller (84e) et Arthur Rinderknech (82e), interrompu par la pluie alors que le premier menait 7-6, 1-0.

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, REUTERS Jérémy a quitté le terrain sous l’ovation du public.

Sous le toit du court N.1, Alcaraz n’a pas laissé la moindre chance à Chardy (38 coups gagnants contre 14 pour Chardy, 14 fautes directes contre 36, dix as pour Alcaraz, dix doubles fautes pour Chardy). Le Français a immédiatement perdu les huit premiers jeux de la partie pour se retrouver mené 6-0, 2-0.

Chardy a stoppé l’hémorragie, mais a quand même encore concédé un bris dans cette deuxième manche. En moins d’une heure, Alcaraz menait deux manches à zéro.

Dans le troisième, Chardy a tenu son service puis réussi le bris pour mener 4-2. Mais Alcaraz a immédiatement débrisé pour revenir à 4-4.

Puis l’Espagnol a pris une dernière fois le service de Chardy pour mener 6-5 et servir pour le match. Alcaraz n’a pas tremblé et terminé sur un jeu blanc ponctué d’un as.

Chardy a quitté le terrain sous l’ovation du public.

Elena Rybakina perd une manche, mais passe au deuxième tour

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Elena Rybakina

Elena Rybakina, 3e mondiale et tenante du titre, a perdu la première manche jouée cette année à Wimbledon avant de dominer nettement l’Américaine Shelby Rogers (49e) 4-6, 6-1, 6-2, mardi au premier tour.

« L’atmosphère était incroyable et je suis très heureuse de passer au tour suivant », a savouré la Kazakhe de 24 ans qui affrontera au prochain tour la Française Alizé Cornet (74e) ou la Japonaise Nao Hibino (127e et repêchée des qualifications).

« J’ai vécu une super expérience ici l’an dernier, devant le box royal, mais ça ne m’a pas aidée parce que j’étais quand même très nerveuse », a souligné Rybakina au sujet de la loge royale du Centre Court dans laquelle avaient pris place mardi la princesse de Galles Kate et le roi des lieux Roger Federer.

Face à Rogers, Rybakina a été surprise d’entrée et a cédé son service dès le premier jeu du match. Elle n’a jamais réussi à recoller.

Mais à partir de la deuxième manche, elle a nettement pris le dessus en s’appuyant en particulier sur son service dévastateur.

Cette deuxième manche n’a été qu’une formalité et Rogers n’a pas été beaucoup plus menaçante dans le troisième.

De quoi rassurer Rybakina qui avait déclaré forfait à Roland-Garros juste avant son troisième tour et avait renoncé au dernier moment à jouer à Eastbourne, les deux fois en raison d’une « infection virale ».

« Je me sens beaucoup mieux, a-t-elle assuré mardi. Il n’a pas été facile de retrouver la forme, mais c’est fait et cette victoire va me donner confiance pour la suite. »