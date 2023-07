Iga Swiatek et Novak Djokovic remportent leur premier match

(Wimbledon) La numéro un mondiale Iga Swiatek et le Serbe Novak Djokovic ont franchi le premier tour malgré un délai causé par la pluie lors de la première journée des Internationaux de tennis de Wimbledon, durant laquelle étaient attendus quelques-uns des plus grands noms de ce sport.

Associated Press

Djokovic, deuxième joueur mondial, a amorcé son tournoi avec une victoire en trois manches de 6-3, 6-3, 7-6 (4) face à l’Argentin Pedro Cachin.

Le match de Djokovic, programmé sur le court central au all England Club — l’un des deux stades du complexe munis d’un toit — a été interrompu pendant plus d’une heure à cause de la pluie. Les préposés à l’entretien du terrain ont utilisé des souffleurs de feuilles pour assécher la pelouse.

« Il n’y a pas de doute que c’était frustrant pour tous les spectateurs. Nous, les joueurs, voulions jouer mais les conditions n’étaient pas si bonnes. C’était évident que c’était encore glissant », a relaté Djokovic au sujet du délai.

Par moments, Djokovic a utilisé une serviette pour assécher certains coins du terrain.

« J’ai l’habitude de me présenter avec des raquettes, pas des serviettes », a-t-il lancé.

Il s’agit de la troisième étape du Grand Chelem du tennis professionnel, et en simple masculin, Djokovic a gagné les deux premières, d’abord à Melbourne, en janvier, puis à Paris, en juin.

Il se trouve donc à mi-chemin du Grand Chelem calendaire, un tour de force qui n’a pas été réalisé en simple masculin depuis 1969. Djokovic est venu près de réussir l’exploit en 2021 mais il avait perdu en finale aux Internationaux des États-Unis face au Russe Daniil Medvedev.

Djokovic est aussi à la recherche d’un cinquième titre consécutif au All England Club, et d’un huitième en carrière, ce qui lui permettrait d’égaler deux records chez les hommes.

Grâce à son triomphe aux Internationaux de France, Djokovic totalise 23 titres en simple lors de tournois du Grand Chelem, un record du tennis masculin.

Quant à Swiatek, elle a amorcé sa quête d’un cinquième titre en tournois du Grand Chelem, lundi, avec une victoire de 6-1, 6-3 contre la Chinoise Zhu Lin.

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Iga Swiatek

La Polonaise, qui n’a jamais franchi le quatrième tour à Wimbledon, a gagné les deux derniers jeux sous le toit du court numéro un après une interruption à cause de la pluie.

L’honneur de la première victoire du tournoi en 2023 est allé à Barbora Strycova, demi-finaliste en 2019, qui a défait Maryna Zanevska 6-1, 7-5. Chez les hommes, le Russe Andrey Rublev, septième tête de série, a battu Max Purcell 6-3, 7-5, 6-4.