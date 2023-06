L’Omnium Banque Nationale remettra des bourses équitables aux joueurs et joueuses de tennis à compter de 2027, selon ce qu’a annoncé Tennis Canada, mardi.

La Presse Canadienne

Le tournoi canadien, un évènement WTA 1000 sur le circuit féminin et un évènement Masters 1000 sur le circuit masculin de l’ATP, se déroule à Montréal et à Toronto au début du mois d’août.

« C’est une journée formidable pour le tennis professionnel au Canada. Définir un cheminement clair vers des bourses égales pour notre tournoi est un processus qui s’est déroulé sur plusieurs années et qui a nécessité beaucoup de travail a mentionné Gavin Ziv, chef de la direction des tournois chez Tennis Canada. Heureusement, avec l’aide de la WTA et de la Banque Nationale, cet objectif deviendra réalité en 2027 et nous sommes très emballés. »

Le tournoi recevra également une amélioration de son statut, voyant la compétition du tableau principal s’échelonner sur une durée de 12 jours, plutôt que sept, à compter de 2025, à l’exception des années olympiques. Ces changements s’accompagneront d’une augmentation du nombre de joueuses et de joueurs dans les tableaux principaux, passant de 56 à 96 tant pour les femmes que pour les hommes.

Les ressources financières additionnelles viendront de WTA Ventures, une nouvelle entité qui centralisera les droits commerciaux et les actifs de la WTA (la diffusion, les paris, les données, les commandites, etc.), ce qui entraînera un afflux progressif de fonds pour l’Omnium Banque Nationale.

Tennis Canada a indiqué qu’il envisageait d’utiliser ces fonds, en plus du soutien continuel du commanditaire principal, pour « réduire considérablement l’écart des bourses entre les femmes et les hommes participant au tournoi ».

Le circuit de la WTA annonce une bourse de 2,788 millions US pour le tournoi de Montréal, qui se déroulera du 7 au 13 août 2023. L’évènement de l’ATP à Toronto partagera une bourse totale de 7,623 millions.

Tennis Canada projette que les bourses remises lors du tournoi féminin devraient passer d’une proportion d’environ 32 % des bourses offertes aux hommes dans un format de deux semaines jusqu’à près de 60 % en 2025, 78 % en 2026 et 100 % en 2027.

« C’est une journée spéciale pour être une joueuse de tennis canadienne, a dit Rebecca Marino. Je suis si fière du travail que Tennis Canada et la Banque Nationale ont mis pour paver la voie vers l’équité des bourses. L’annonce de cette parité pour 2027 est un énorme pas en avant pour les femmes au Canada. J’espère que ça pourra jeter les bases pour plus de progrès et un avenir encore plus rose pour les filles qui entrent dans notre sport. »

Le circuit de l’ATP a annoncé l’an dernier que plusieurs tournois, dont l’Omnium Banque Nationale, verraient le jeu au sein de leur tableau principal s’échelonner sur 12 jours pour adopter une structure qui s’apparente à celle des tournois du Grand Chelem.

Outre le tournoi canadien, le circuit de la WTA envisage de proposer un format plus étendu pour les évènements de Rome et de Cincinnati.

Lors des années olympiques, l’Omnium Banque Nationale, tout comme le tournoi de Cincinnati à la mi-août, reviendra à une compétition de sept ou huit jours en raison d’un calendrier plus condensé. La ville de Paris accueillera les Jeux olympiques d’été de 2024.

Tennis Canada et les deux circuits ont décidé de mettre en place leur nouvelle structure à partir de 2025 afin de bénéficier de trois années consécutives sous le nouveau format avant les Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles.