(Londres) « Shocking ! » La publication, mercredi, sur le compte officiel Instagram de Wimbledon d’une affiche officielle du tournoi avec de nombreux joueurs « historiques », mais sans le Britannique Andy Murray, vainqueur en 2013, a provoqué la colère de la famille du champion.

Agence France-Presse

Sur le visuel titré « À la nouvelle génération des têtes d’affiche », quinze joueurs sont représentés, dont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner au premier plan, alors qu’ils ont encore tout à prouver sur le gazon londonien.

Derrière eux, en train de descendre un escalier, suivent une sélection de joueurs symbolisant des rivalités légendaires : Roger Federer avec Novak Djokovic et Rafael Nadal, Björn Borg et John McEnroe, Chris Evert et Martina Navratilova ou Serena et Venus Williams.

Mais point d’Andy Murray, devenu pourtant le premier britannique à remporter l’épreuve sur gazon du Grand Chelem depuis Fred Perry en 1936.

« Où est Andy Murray ? », s’est demandé son frère, Jamie Murray, sous la publication de Wimbledon.

« Est-ce qu’ils n’ont pas évoqué les 10 ans dans le top 4 jusqu’à ce qu’il s’explose la hanche en miettes alors qu’il était numéro un mondial ? », a-t-il poursuivi.

« Consternant à tout point de vue », a abondé l’oncle d’Andy Murray, Niall Erskine, sur Twitter.

« Tout pour les hommes au premier plan et votre propre Britannique qui a marqué l’histoire n’est visible nulle part. Vous devriez avoir honte », a-t-il pesté.

L’illustrateur auteur de l’affiche, Grant Gruenhaupt, s’est défendu en expliquant que d’autres affiches étaient prévues.

Actuellement 38e au classement ATP, Murray restait sur deux victoires en Challenger à Surbiton et Nottingham avant d’être stoppé au premier tour du tournoi ATP 500 du Queen’s, mardi, par la tête de série N.7, l’Australien Alex de Minaur (6-3, 6-1).

Attendu mercredi en double aux côtés de son compatriote Cameron Norrie, Murray a préféré déclarer forfait.