(Paris) L’ex-N. 2 mondiale estonienne Anett Kontaveit a annoncé mardi qu’elle prendrait sa retraite à l’issue du tournoi de Wimbledon (3-16 juillet) en raison d’une blessure au dos, après treize saisons sur le circuit WTA.

Agence France-Presse

« J’annonce aujourd’hui que je vais mettre un terme à ma carrière de sportive professionnelle. Après plusieurs visites médicales et consultations avec ma propre équipe médicale, on m’a dit que je souffrais d’une dégénérescence d’un disque lombaire », explique la joueuse sur les réseaux sociaux.

« Je ne peux plus m’entraîner ni jouer en compétition à plein régime. C’est pourquoi je ne suis plus en mesure de continuer à jouer au plus haut niveau sur un circuit aussi relevé », ajoute-t-elle.

L’Estonienne de 27 ans, actuellement 79e mondiale, avait atteint le deuxième rang de la WTA en juin 2022.

Elle a joué les quarts de finale aux Internationaux d’Australie 2020, son meilleur résultat en Grands Chelems (8es de finale à Roland-Garros 2018, Internationaux des États-Unis 2015 et 2020).

Elle précise qu’elle effectuera son « dernier effort en tant que joueuse de tennis professionnelle » en juillet à Wimbledon, son tournoi préféré où elle n’a pourtant jamais dépassé le troisième tour (atteint en 2017, 2018, 2019).

Depuis sa défaite en octobre dernier en finale à Tallinn – où elle est née le 24 décembre 1995 –, elle n’a plus franchi le deuxième tour en huit tournois, avec une élimination au premier tour à Roland-Garros.

« Le tennis m’a beaucoup apporté et beaucoup appris, je lui en suis très reconnaissante. Il a été très important pour moi d’amener le drapeau estonien sur les courts de tennis et de pouvoir jouer devant mes supporteurs et mes fans dans le monde entier », ajoute Kontaveit mardi en se disant « prête pour de nouveaux défis » après ce « dernier effort » à Wimbledon.

« Désolée de te voir partir de cette façon. Félicitations pour ta brillante carrière. Tout le monde sera derrière toi à Wimbledon », lui a promis la joueuse allemande Sabine Lisicki.

« Sois fière de tout ce que tu as accompli, tu seras pour toujours ma partenaire préférée pour les parties de FaceTime en quarantaine », lui a assuré la joueuse grecque Maria Sakkari dans un clin d’œil à la période COVID-19.

« Tellement triste de lire ça. Je te souhaite le meilleur Anett », a réagi pour sa part la N.1 mondiale Iga Swiatek.

« Merci pour les souvenirs, Anett. Nous avons hâte de voir ce que tu feras par la suite », l’a remerciée la WTA, circuit sur lequel Kontaveit a décroché six titres depuis le premier à Bois-le-Duc en 2017, jusqu’au dernier à Saint-Pétersbourg en 2022.