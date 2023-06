Un demi-siècle plus tard, Billie Jean King se souvient de la rencontre entre des joueuses de tennis dans un hôtel de Londres peu de temps avant Wimbledon et elle admet qu’elle n’était pas certaine de la suite des choses.

Howard Fendrich Associated Press

« Ce que je savais, c’est que certaines joueuses n’aimaient pas ce que nous tentions de faire, a raconté King lors d’une entrevue avec The Associated Press. Et je savais que ça devait se produire un jour. »

Mercredi marque le 50e anniversaire de cette réunion, le 21 juin 1973, au Gloucester Hotel – un peu au sud du parc Hyde, au cœur de la capitale britannique. King et près de 60 autres joueuses ont décidé de former ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Women’s Tennis Association (association féminine de tennis) ou WTA. Elles ont pavé la voie pour que leur sport se développe, et le sport féminin en général.

Une réunion au même hôtel est prévue le 30 juin avec King et une dizaine d’autres membres fondatrices de la WTA, dont Rosie Casals, Betty Stove, Françoise Durr et Ingrid Lofdahl-Bentzer.

Quel souvenir King a-t-elle gardé de ce moment historique ?

« J’étais au podium et j’ai dit : “Nous devons le faire. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus si nous ne le faisons pas. Mais je sais que nous devons le faire. C’est notre moment de vérité et c’est probablement la décision la plus importante que nous prendrons pour notre sport. Alors, prenons la bonne décision” », a raconté King.

C’était le début de ce que King qualifiait à l’époque d’« union », réunissant toutes les joueuses professionnelles au sein d’une même association.

« C’était difficile d’obtenir l’appui de tout le monde parce que certaines joueuses craignaient d’être pénalisées. On se tournait vers nous pour les diriger dans la bonne direction et c’est ce que nous avons réussi, a dit Casals lors d’un entretien téléphonique. Éventuellement, tout le monde s’est joint à nous. »

Avant le vote gagnant qui a lancé le projet, King a demandé à Stove – une Néerlandaise qui a gagné 10 titres du Grand Chelem en double féminin ou double mixte et qui a effectué trois mandats comme présidente de la WTA – de bloquer la sortie de la salle de conférence.

« Je lui ai dit de ne pas laisser sortir quiconque tant que nous n’avions pas notre association, a dit King. Mais personne n’est sorti. Personne ne s’est levé. C’était spécial. Nous avions l’attention de tout le monde. »

King a été élue présidente, Virginia Wade a été choisie vice-présidente, Lesley Hunt a été vice-présidente adjointe, Durr et Lofdahl-Bentzer sont devenues co-secrétaires. Stove était trésorière et Casals a présidé un comité pour examiner le système de classement.

Cette rencontre a eu lieu près de trois ans après que le groupe original des 9 – incluant King, Casals, Peaches Bartkowicz, Judy Dalton, Julie Heldman, Kerry Melville Reid, Kristy Pigeon, Nancy Richey et Valerie Ziegenfuss – eut signé des contrats de 1 $ avec l’éditrice du World Tennis Magazine, Gladys Heldman, le 23 septembre 1970, pour participer au premier tournoi de tennis exclusivement féminin.

Cela a mis la table pour le circuit Virginia Slims et, éventuellement, la WTA.

« Ce sont probablement les deux plus beaux jours de ma vie dans le tennis – le groupe original des 9 et la WTA, a dit King, qui a gagné 39 titres du Grand Chelem, dont 12 en simple. Pour faire changer les gens. Pour réunir les gens. Pour que les gens aient une voix et du pouvoir. »

Quelques années plus tard, Chris Evert franchissait un premier million de dollars en bourse en carrière, devenant la première athlète féminine à franchir ce plateau. Une décennie plus tard, Martina Navratilova récoltait ce montant en une saison.

Ces jours-ci, la WTA organise plus de 50 tournois à son plus haut niveau, et une vingtaine d’autres à des niveaux inférieurs. Les tournois du Grand Chelem offrent les mêmes bourses aux hommes et aux femmes – soit plus de 180 millions en bourse chaque saison.

« Le sport n’est pas encore là où nous le souhaitons, mais 50 ans sont passés comme ça, a dit King en claquant les mains. J’aime le fait que nous avons aussi aidé d’autres sports, que nous avons mis la table pour une place pour les femmes dans le sport. Je sais que c’est nous qui avons commencé ça. Je ne sais pas pendant combien de temps nous serons à l’avant-scène de ce changement, mais nous le sommes encore. »