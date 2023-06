Roland-Garros

La jeunesse fera face à l’expérience lors du choc Alcaraz-Djokovic

(Paris) Il y a deux semaines, avant le début des matchs des Internationaux de tennis de France, les tableaux ont été dévoilés et un possible duel de demi-finale a aussitôt requis une certaine attention : le numéro un mondial Carlos Alcaraz, prochaine grande super-vedette du tennis masculin, contre Novak Djokovic, troisième au monde et plus grande super-vedette, à l’heure actuelle, du tennis masculin.