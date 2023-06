(Paris) Il y a deux semaines, avant le début des matchs des Internationaux de tennis de France, les tableaux ont été dévoilés et un possible duel de demi-finale a aussitôt requis une certaine attention : le numéro un mondial Carlos Alcaraz, prochaine grande super-vedette du tennis masculin, contre Novak Djokovic, troisième au monde et plus grande super-vedette, à l’heure actuelle, du tennis masculin.

Howard Fendrich Associated Press

Cette grande anticipation n’était pas seulement liée au fait qu’il serait fascinant de les voir jouer tous les deux à Roland-Garros. Il serait également fascinant de les voir s’affronter, tout court. Ça n’est arrivé qu’une fois, il y a 13 mois, et Alcaraz l’avait emporté.

Alors, soyez prêts : Alcaraz et Djokovic vont finalement partager de nouveau la même scène, celle du court du stade Philippe-Chatrier vendredi, où ils lutteront pour une place en grande finale.

« Depuis que le tableau a été publié, tout le monde attendait ce match — la demi-finale contre Novak. Moi-même, également », a raconté Alcaraz après avoir complété sa part du marché en surclassant Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-1, 7-6 (5) en quarts de finale, mardi soir.

« Je veux vraiment jouer ce match. »

Quelques instants plus tard, Alcaraz a ajouté ce qui suit : « Si vous voulez devenir le meilleur, vous devez battre le meilleur. »

Cette phrase faisait écho, mot pour mot, à celle que Djokovic avait prononcée quelques heures plus tôt après avoir battu Karen Khachanov 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4, mardi.

« C’est sans aucun doute le plus grand défi pour moi, jusqu’à présent dans le tournoi. Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. Il est définitivement un gars à battre ici. J’ai hâte d’y être. »

PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

L’autre paire masculine pour le carré d’as devait être déterminée mercredi, en fonction des vainqueurs de ces quarts de finale : Alexander Zverev (22e) contre Tomas Martin Etcheverry (non classé), et Casper Ruud (4e) contre Holger Rune (6e), une reprise d’un match controversé au même stade du tournoi, il y a un an à Paris.

Une première au tennis masculin

La seule confrontation entre Alcaraz et Djokovic a eu lieu le 7 mai 2022, sur la terre battue rouge du Masters de Madrid. Alcaraz avait éliminé Rafael Nadal au tour précédent, et sa victoire de 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5) sur Djokovic a fait de l’Espagnol le premier joueur à vaincre ces deux titans du tennis dans le même tournoi sur terre battue.

Le monde du tennis connaissait déjà Alcaraz, mais cette victoire a véritablement annoncé son arrivée. Il a ensuite remporté son premier titre du Grand Chelem aux Internationaux des États-Unis, en septembre, et il est devenu le premier adolescent à terminer une saison au sommet du classement mondial masculin.

« Il est prêt à essayer d’accomplir de grandes choses au tennis. Je ne sais pas si ce sera dans ce tournoi, mais je pense qu’il est prêt », a déclaré l’entraîneur d’Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, vainqueur à Roland-Garros en 2003.

« Il rêve beaucoup de ce qu’il peut faire, donc je pense que c’est l’une des choses les plus importantes qu’il croit en lui-même et qu’il pense qu’il peut aller sur le court et gagner contre tout le monde. »

Alors pourquoi tout le monde s’intéresse-t-il tant à ce match en particulier ?

L’un des joueurs, Alcaraz, est considéré comme une star du futur. L’autre, Djokovic, est encore une star du présent. Son titre aux Internationaux d’Australie, en janvier, était son 10e en 19 tournois majeurs (Nadal en a remporté six, trois autres joueurs en ont remporté un chacun, dont Alcaraz).

Alcaraz a 20 ans, Djokovic en a 36.

Dans le sport, il peut être utile d’être celui qui a le corps le plus jeune.

Djokovic possède 22 sacres en simple masculin en Grand Chelem, à égalité avec Nadal pour le plus grand nombre de titres dans l’histoire du tennis masculin. Alcaraz n’en compte qu’un seul. Vendredi, Djokovic participera pour la 45e fois à une demi-finale d’un tournoi majeur et Alcaraz, pour la deuxième fois.

Dans le sport, il peut être utile d’être celui qui possède le plus grand savoir-faire.

« L’un a de l’expérience, l’autre a des jambes », a analysé Tsitsipas. « L’un peut frapper des coups énormes, et l’autre préfère le contrôle à tout autre chose, probablement le contrôle et la précision, pour appliquer la pression et faire bouger l’adversaire le plus possible. »