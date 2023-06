(Paris) Karolina Muchova a atteint les demi-finales des Internationaux de tennis de France pour la première fois de sa carrière.

Associated Press

La Tchèque, qui ne fait pas partie des têtes de série, a pris la mesure de la finaliste du tournoi en 2021, Anastasia Pavlyuchenkova, au compte de 7-5, 6-2 en quarts de finale mardi.

Elle n’avait jamais franchi le troisième tour à Roland-Garros.

Pavlyuchenkova a mis plus de trois heures à remporter son match précédent, et la Russe a paru fatiguée en début de match, alors qu’elle peinait à trouver ses repères et concédait de nombreux points sans se battre réellement.

Elle a tenté de se ressaisir en exploitant son puissant coup droit, mais ses espoirs d’orchestrer une remontée se sont envolés lorsqu’elle s’est retrouvée en déficit de 1-4 en deuxième manche à la suite d’un autre coup droit brouillon.

Pavlyuchenkova a raté l’essentiel de la saison 2022 en raison d’une blessure à un genou. En vertu de sa 333e place au monde, elle est néanmoins devenue la joueuse la moins bien classée de l’ère moderne à accéder aux quarts de finale à Roland-Garros — et elle est devenue la joueuse la moins bien classée à atteindre ce stade-ci de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem depuis 2017.

Muchova a aussi été incommodée par des blessures et un malaise abdominal qui l’a contrainte à se reposer pendant six mois après les Internationaux des États-Unis en 2021. Elle s’était aussi blessée à une cheville pendant son match de troisième tour aux Internationaux de France l’an dernier.

Muchova participera aux demi-finales d’un tournoi majeur pour la deuxième fois de sa carrière, après s’être retrouvée dans le carré d’as aux Internationaux d’Australien en 2021. Elle y affrontera la championne des Internationaux d’Australie, Aryna Sabalenka, qui a pris la mesure d’Elina Svitolina 6-4, 6-4 dans l’autre match des quarts de finale présenté mardi.

PHOTO AURELIEN MORISSARD, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

Sabalenka est originaire de la Biélorussie, et Svitolina — qui dispute son premier tournoi du Grand Chelem depuis qu’elle est devenue mère — est Ukrainienne. La Biélorussie a contribué à l’invasion de l’Ukraine en février 2022, et la guerre est toujours en cours. Comme c’est le cas pour l’ensemble des joueurs provenant d’Ukraine, dont l’adversaire de Sabalenka au premier tour à Paris la semaine dernière, Svitolina ne serre pas la main des joueuses de la Biélorussie ou de Russie après les matchs. Ç’a de nouveau été le cas, mardi.

Du côté masculin, le favori, Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic pourraient s’affronter en demi-finales du tournoi, à condition qu’ils triomphent chacun mardi.

Djokovic, qui a décroché 22 titres du Grand Chelem en carrière, affrontera la 11e tête de série Karen Khachanov sur le court Philippe-Chatrier. Alcaraz, qui a gagné les Internationaux des États-Unis l’an dernier, croisera le fer avec la cinquième tête de série, Stefanos Tsitsipas, un double finaliste en tournois du Grand Chelem.