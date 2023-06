(Paris) Bernarda Pera n’a pas remporté le moindre jeu au service, lundi, en route vers une défaite sans appel de 6-3, 6-1 contre Ons Jabeur au quatrième tour des Internationaux de tennis de France.

Associated Press

L’Américaine a été victime de huit bris de service face à la Tunisienne, septième tête de série du tournoi, sur la terre battue du court Philippe-Chatrier. Jabeur s’est adjugé 15 des 16 points sur la deuxième balle de Pera, une joueuse qui ne faisait pas partie des têtes de série. Jabeur, qui fut finaliste à Wimbledon l’an dernier, a atteint les quarts de finale à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière.

Elle a certes connu quelques pépins avec son service contre Pera, mais elle est tout de même parvenue à préserver huit des 12 balles de bris offertes à sa rivale.

Pera a paru frustrée par moments, et elle a tenté à l’occasion de précipiter la fin des échanges — une stratégie qui était vouée à l’échec. Elle a commis un total de 33 fautes directes.

En double féminin, la Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de jeu américaine Taylor Townsend ont pris la mesure de l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et de sa coéquipière brésilienne Luisa Stefani 6-4, 4-6 et 6-2 au troisième tour.

Un peu plus tard aujourd’hui, la favorite du tournoi chez les dames, Iga Swiatek, aura rendez-vous avec l’Ukrainienne Lesia Tsurenko sur le court Suzanne-Lenglen, tandis que l’Américaine Coco Gauff croisera le fer avec Anna Karolina Schmiedlova. L’an dernier, Swiatek avait disposé de Gauff en finale du deuxième tournoi majeur de la saison. Elles pourraient de nouveau s’affronter, cette fois-ci en quarts de finale, à condition qu’elles gagnent chacune leur match de quatrième tour.

Du côté des messieurs, la quatrième tête de série Casper Ruud sera confrontée à Nicolas Jarry, tandis qu’Holger Rune (no 6) se mesurera à Francisco Cerundolo (no 23). Pour sa part, le Japonais Yoshihito Nishioka (no 27) affrontera Tomas Martin Etcheverry, alors que l’Allemand Alexander Zverev (no 22) aura rendez-vous avec Grigor Dimitrov (no 28) en soirée.