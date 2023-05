(Paris) Le Canadien Denis Shapovalov a passé environ 50 minutes de moins sur le court, mercredi, que lors de son match précédent aux Internationaux de tennis de France. Cette énergie économisée pourrait lui être bénéfique lors de sa prochaine présence sur la terre battue de Roland-Garros.

La Presse Canadienne

Deux jours après avoir eu besoin de cinq manches pour éliminer l’Américain Brandon Nakashima, Shapovalov a été un peu plus expéditif face à l’Italien Matteo Arnaldi, qu’il a battu en quatre manches de 6-2, 3-6, 6-3, 6-3, en 2 h 55 minutes.

Au prochain tour, Shapovalov livrera un premier match en carrière contre l’Espagnol Carlos Alcaraz, favori du tournoi et numéro un mondial.

PHOTO LISI NIESNER, REUTERS Carlos Alcaraz

Ce dernier a également eu besoin de quatre manches pour gagner son duel de deuxième ronde face au Japonais Taro Daniel, 6-1, 3-6, 6-1, 6-2, mercredi.

À défaut d’avoir été étincelant, Shapovalov, 32e joueur mondial, s’est montré constant du premier au quatrième manche face à Arnaldi alors qu’il peut lui arriver, au fil d’un match, de connaître des hauts spectaculaires et des bas déconcertants.

Contre Arnaldi, 106e au monde, Shapovalov a terminé avec un léger déficit au chapitre des as et des doubles fautes — deux contre cinq — et son pourcentage de réussite de ses premiers services n’a été que de 56 %.

Il a cependant gagné 80 % des points après avoir placé sa première balle en jeu et il a terminé avec autant de coups gagnants, 38, que de fautes directes.

Par exemple, lors de la première manche, Shapovalov a gagné neuf points sur 10 après avoir logé sa première balle en jeu, n’a commis qu’une seule double faute, n’a fait face à aucune balle de bris et a concédé seulement quatre points à son service.

Shapovalov a aussi inscrit un bris dès le jeu initial et un deuxième lors du septième jeu, pour se donner une avance de 5-2.

Le Canadien de 24 ans a offert un niveau de jeu semblable lors de la deuxième manche, avec deux différences majeures : il a été incapable de convertir une seule des cinq balles de bris que l’Italien lui a procurée et n’a pas réussi à sauver la seule chance de bris à laquelle il a été confronté, lors du quatrième jeu.

Ce fut sa seule défaillance du match à son service.

Lors des deux dernières manches, Shapovalov n’a donné aucune chance de bris à son rival et gagné 25 points sur 33 après avoir réussi ses premiers services. Il a aussi inscrit 19 coups gagnants, contre 18 erreurs directes.

Par ailleurs, dans un match de double féminin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Luisa Stefani, du Brésil, ont facilement gagné leur match de premier tour, 6-2, 6-2 face au tandem composé de l’Italienne Elisabetta Cocciaretto et de l’Allemande Tatjana Maria.

Également mercredi, la Lavalloise Leylah Fernandez dispute son match de deuxième tour face à la Danoise Clara Tauson.