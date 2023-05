(Paris) Le Canadien Denis Shapovalov a accédé au deuxième tour des Internationaux de tennis de France, lundi, tandis que son compatriote Félix Auger-Aliassime s’est fait montrer la sortie bien malgré lui.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, la 10e tête de série du tournoi, a été surpris 6-4, 6-4 et 6-3 par l’Italien Fabio Fognini. Ce dernier a converti huit de ses neuf balles de bris aux dépens du Québécois, visiblement diminué physiquement. Mais FAA n’avait pas caché qu’il n’arrivait pas dans sa meilleure forme physique. Il restait sur un forfait avant son quart de finale à Lyon la semaine dernière, à cause d’une épaule douloureuse.

« Mon épaule ne va pas bien, mais ce n’était pas cela, le problème, a expliqué Auger-Aliassime aux journalistes présents. Je me suis senti mal dimanche soir, j’ai mal dormi. Je me suis réveillé ce matin en me battant avec plusieurs trucs, en me disant : “Ce n’est pas possible, je suis malade pour le match.” J’ai essayé de m’échauffer, voir un médecin, voir ce que je pouvais prendre. J’avais des crampes, je n’arrivais plus à bouger. Je n’étais pas sûr de devoir essayer ou d’arrêter, je ne savais pas. Il faut que je me remette. Je joue avec des antidouleurs. J’essaie de m’en tirer. J’espère que cela va aller mieux. »

PHOTO LISI NIESNER, REUTERS Félix Auger-Aliassime

Un moment de toute évidence pesant mentalement pour Auger-Aliassime, dont la défaite devient alors bien secondaire à son état physique.

« Je dois comprendre pourquoi j’ai été malade. Il y a une semaine, à Lyon, j’ai aussi été malade. Il faut que je fasse le point, que je comprenne quelques trucs, que je fasse toute une série d’analyses. Je ne suis pas en bonne santé, dernièrement. Je me bats un peu avec mon corps, pour essayer de jouer, de m’entraîner. »

Avant d’enchaîner sur une note plus optimiste : « C’est une période difficile, mais il n’y a pas de panique à avoir. »

Shapovalov passe

Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, a éprouvé des ennuis par moments, mais il s’est ressaisi à temps pour venir à bout de l’Américain Brandon Nakashima 6-4, 7-5, 4-6, 3-6 et 6-3.

Shapovalov, la 26e tête de série, a notamment commis 15 doubles fautes au cours d’un duel qui s’est poursuivi pendant 3 heures et 47 minutes sur la terre battue parisienne.

Le représentant de l’unifolié affrontera au prochain tour l’Italien Matteo Arnaldi.

Le Canadien a dû surmonter un jeu inégal et un temps d’arrêt médical pour remporter la victoire sur Nakashima – un jeune Américain qui a remporté les finales de l’ATP Next Generation l’an dernier. Shapovalov, ancien 10e joueur mondial, cherche à retrouver sa forme sur la terre battue de ce Grand Chelem. Il présente une fiche décevante de 7-9 à Paris.

« Je suis en train de retrouver mon chemin », a écrit Shapovalov sur Twitter après le match.

Chez les dames, la Vancouvéroise Rebecca Marino a baissé pavillon 6-3 et 7-5 au premier tour contre la Russe Diana Shnaider.