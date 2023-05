(Paris) La route de Félix Auger-Aliassime aux Internationaux de tennis de France pourrait passer par Carlos Alcaraz et Novak Djokovic… si jamais il s’y rend.

Associated Press

Le Montréalais de 22 ans représente soudainement un cas douteux en vue du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, après qu’il eut déclaré forfait, jeudi, peu de temps avant d’affronter le jeune français Arthur Fils en quarts de finale du tournoi de Lyon.

En début d’après-midi, un courriel acheminé à l’équipe de gestion d’Auger-Aliassime afin d’en savoir davantage sur la raison de ce forfait, n’avait pas été retourné.

Cependant, selon un texte publié sur le site internet de l’ATP, Auger-Aliassime s’est retiré du tournoi en raison d’une blessure à l’épaule droite.

« Je suis très désolé d’avoir eu à me retirer de mon match (ce soir). Depuis quelques jours, j’ai eu des difficultés avec des douleurs à mon épaule, et j’ai fait de mon mieux pour être prêt pour le match d’aujourd’hui, mais en bout de ligne, je ne sentais pas que je serais assez compétitif », a expliqué Auger-Aliassime dans un message écrit sur Instagram et retranscrit sur le site de l’ATP Tour.

C’est le temps d’évaluer le problème et faire tout en mon pouvoir pour être prêt pour Roland-Garros. Félix Auger-Aliassime

L’annonce du forfait d’Auger-Aliassime est survenue à peine quelques heures après le dévoilement des tableaux principaux du tournoi, qui s’amorcera dimanche à Paris.

Or, Auger-Aliassime, tout comme son compatriote Denis Shapovalov, a abouti dans la même section du tableau que Alcaraz, numéro un mondial, et Djokovic.

Auger-Aliassime, 10e joueur mondial, et Alcaraz pourraient croiser le fer en quarts de finale. Le vainqueur de ce match pourrait ensuite se mesurer à Djokovic, troisième tête de série, en demi-finale.

Un choc Auger-Aliassime-Stefanos Tsitsipas est également possible, au quatrième tour.

Auger-Aliassime doit disputer son premier match du tournoi contre Fabio Fognini, un Italien de 35 ans classé 130e au monde. Les deux joueurs ont livré un match l’un contre l’autre en carrière, et le Québécois l’avait emporté en deux manches de 6-2, 6-3, sur terre battue, en 2019 à Rio de Janeiro.

Quant à Shapovalov, 26e tête de série, il amorcera le tournoi contre l’Américain Brandon Nakashima. S’il gagne ses deux premiers matchs, il pourrait lui aussi retrouver Alcaraz, et ce dès le troisième tour.

Le Russe Daniil Medvedev est la deuxième tête de série et en demi-finale, il pourrait avoir à affronter le Danois Holger Rune, qu’il a battu en finale de l’Omnium de tennis d’Italie dimanche dernier.

Le tournoi se déroulera en l’absence de l’Espagnol Rafael Nadal, toujours ennuyé par une blessure à une hanche. Nadal compte 14 triomphes en carrière sur la terre battue de Roland-Garros et avait pris part à toutes les éditions du tournoi depuis sa toute première présence, en 2005.

Chez les dames, la Québécoise Leylah Fernandez se trouve dans la section inférieure du tableau, celle où a été placée la Biélorusse Aryna Sabalenka, deuxième joueuse au monde. Si elles doivent s’affronter, ce duel surviendra en demi-finale.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, ARCHIVES REUTERS Leylah Fernandez

Fernandez, 51e au monde, jouera son premier match face à la Polonaise Magda Linette, 21e tête de série.

De son côté, Bianca Andreescu aura une première sortie pas commode contre la Biélorusse Victoria Azarenka, 18e tête de série. Si Andreescu parvient à gagner ses trois premiers matchs, elle risque fort bien de devoir livrer bataille à la Polonaise Iga Swiatek, numéro un mondiale, en huitièmes de finale.

Enfin, Rebecca Marino jouera son premier match du tournoi contre la Russe Diana Shnaider.

Par ailleurs, l’Espagnole Paula Badosa a annoncé son forfait du tournoi, jeudi, en raison d’une fracture de stress à la colonne vertébrale, subie pendant l’Omnium d’Italie.