Tournoi de Rome

Djokovic éliminé par Rune en quarts de finale

(Rome) Le Danois de 20 ans Holger Rune a signé un deuxième gain contre Novak Djokovic en un peu plus de six mois, mercredi, battant le Serbe 6-2, 4-6 et 6-2 pour passer en demi-finales à l’Omnium d’Italie.