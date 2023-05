(Rome) Le Serbe Novak Djokovic a pris les choses en main dès le départ et n’a jamais véritablement ralenti la cadence, en route vers une victoire de 6-3, 6-4 contre le Britannique Cameron Norrie en huitièmes de finale de l’Omnium de tennis d’Italie, mardi.

Andrew Dampf Associated Press

En quête d’un septième titre en carrière sur la terre battue rouge du « Foro Italico », Djokovic s’est qualifié pour les quarts de finale de ce tournoi pour une 17e année consécutive.

Sous un ciel nuageux, après une matinée pluvieuse, Djokovic est apparu en pleine possession de ses moyens et maîtrisait tous les aspects de son jeu, après des épisodes plus difficiles lors des rondes précédentes.

« En fait, j’ai complété mon échauffement 10 minutes avant de me présenter sur le court. Je me sentais donc un peu pressé, mais nous ne pouvions pas (nous échauffer) plus tôt à cause de la pluie. Je suis content d’avoir surmonté le défi d’aujourd’hui en deux manches et d’être passé au prochain tour. »

Aussi, Djokovic avait été aperçu dans la salle de physiothérapie avant le match. Récemment, il s’est absenté du circuit pendant trois semaines à cause d’un problème persistant au coude droit, pour lequel il a dû être opéré dans le passé.

« Tous les jours, c’est quelque chose », a mentionné Djokovic, sans préciser la nature de ses ennuis. « Mais heureusement, j’ai été en mesure de jouer et de terminer le match, et j’espère que demain, je me sentirai un peu mieux. »

Tôt en deuxième manche, après que les deux joueurs eurent échangé des bris de service pour porter le score à 2-2, Djokovic a semblé furieux contre Norrie.

Djokovic avait déjà tourné le dos au filet au centre du court pour concéder une balle de bris lorsqu’un smash de Norrie l’a atteint au corps. Djokovic s’est alors retourné et a fixé Norrie du regard, alors que le Britannique avait déjà levé la main pour s’excuser.

Puis après que Djokovic eut réalisé un bris qui lui donnait une avance de 5-4 à la deuxième manche, et alors qu’il s’apprêtait à servir pour le match, Norrie a demandé une pause médicale et a reçu la visite d’un soigneur.

Au final, Djokovic a commis deux fois moins d’erreurs directes que Norrie — 14 contre 29 — et a réussi deux coups gagnants de plus — 21 contre 19.

Plus tôt cette année, Norrie avait triomphé sur la terre battue de Rio de Janeiro, alors qu’il avait battu Carlos Alcaraz en finale.

À l’issue de l’Omnium d’Italie, Djokovic perdra son statut de numéro un mondial au profit d’Alcaraz, même si le jeune espagnol a été éliminé par le qualifié hongrois Fabian Marozsan, 135e joueur mondial, en troisième ronde du tournoi, lundi.

Ainsi, Alcaraz sera le favori et Djokovic sera la deuxième tête de série lors des Internationaux de France, qui vont commencer dans 12 jours.

Entre-temps, en quarts de finale, Djokovic affrontera le Danois Holger Rune, septième tête de série, qui a éliminé le qualifié australien Alexei Popyrin en trois manches de 6-4, 5-7, 6-4.

Plus tard mardi, l’espoir local Jannik Sinner doit se mesurer à l’Argentin Francisco Cerundolo. Les deux joueurs se trouvent dans la même section du tableau que Djokovic.

Chez les dames, la Polonaise Iga Swiatek, double championne en titre à Rome et numéro un au classement de la WTA, doit livrer bataille à la Croate Donna Vekic.