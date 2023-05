PHOTO ANTONIETTA BALDASSARRE, ASSOCIATED PRESS

Rublev fait fi de la pluie et défait Molcan au deuxième tour

(Rome) Le Russe et sixième tête de série Andrey Rublev a battu le Slovaque Alex Molcan 6-3, 6-4 dans le seul match complété en début de journée en raison de la pluie, samedi à l’Omnium d’Italie.

Associated Press

Le début des premiers matchs a été retardé de près de deux heures et le jeu a été brièvement interrompu durant la première manche du duel entre Rublev et Molcan. Le ciel s’est ouvert alors que Rublev achevait son rival, puis la toile a été installée par-dessus la terre battue.

« Je peux me reposer et je pourrai me reposer demain. Je n’aurai pas à vivre le stress de l’attente, a dit Rublev, vainqueur au Masters de Monte-Carlo le mois dernier. J’ai été chanceux de terminer le match tout juste avant la pluie en sachant que la plupart des joueurs n’ont pas encore eu l’occasion de jouer. »

La plupart des matchs ont été suspendus avant leur fin et les organisateurs espéraient que le jeu reprenne plus tard dans la journée.

Au troisième tour, Rublev affrontera le gagnant du duel entre Alejandro Davidovich Fokina et Guido Pella, qui devaient jouer plus tard samedi.

L’Espagnol et deuxième tête de série Carlos Alcaraz devait aussi commencer son parcours à Rome, samedi, en affrontant son compatriote Albert Ramos-Vinolas.