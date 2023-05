Auger-Aliassime et Andreescu s’inclinent à leur premier match

(Rome) La journée de vendredi a mal tourné pour les athlètes canadiens à l’Omnium d’Italie.

Associated Press

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été battu à sa première sortie quand l’Australien Alexei Popyrin l’a vaincu 6-4, 4-6 et 7-5, sur la terre battue de Rome.

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Bianca Andreescu

L’Ontarienne Bianca Andreescu a de son côté été corrigée 6-0 et 6-1, par Marketa Vondrousova.

Auger-Aliassime avait un laissez-passer au premier tour tandis que Popyrin avait défait son compatriote Christopher O’Connell, après être passé à travers les qualifications.

Popyrin, 77e au monde, a continué sur sa lancée en s’imposant face à Auger-Aliassime, 10e, dans un éreintant duel de trois heures et 17 minutes.

Auger-Aliassime a connu des ennuis au service, plaçant sa première balle en jeu seulement 56 % du temps. Il a également commis neuf doubles fautes et accordé 16 balles de bris à son rival, qui en a converti trois.

Pendant ce temps, le favori local Jannik Sinner a été presque intouchable à sa première sortie devant ses partisans, s’imposant 6-1, 6-4 face à Thanasi Kokkinakis.

Sinner a gagné chacun des 16 points disputés quand il était au service en première manche, et 36 des 39 points disputés sur son service en tout dans le match.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, REUTERS Jannik Sinner

L’Italien a mis fin à la rencontre grâce à une belle frappe à la volée sur sa deuxième balle de match.

« Je suis content avec mon niveau aujourd’hui. Il y avait un peu de vent et ce n’était pas facile, a dit Sinner. Je sentais bien la balle. »

Le dernier Italien à avoir triomphé au Foro Italico est Adriano Panatta en 1976. Raffaella Reggi a remporté le volet féminin en 1985 à Taranto.

Classé huitième cette semaine, Sinner affrontera au troisième tour Alexander Shevchenko, qui a battu Sebastian Baez 6-3, 6-4.

Sinner est dans la même moitié de tableau que Novak Djokovic, qui a vaincu Tomas Martin Etcheverry 7-6 (5), 6-2.

Visant un septième titre à Rome, Djokovic a effacé deux retards pour enlever la première manche. Le Serbe effectuait un retour au jeu après une pause de trois semaines en raison d’ennuis au coude droit.

Fabio Fognini a aussi soulevé la foule, s’imposant 6-3, 7-6 (6) contre Miomir Kecmanovic. Fognini a célébré en amenant son fils de 5 ans, Federico, sur le terrain du stade Pietrangeli.

L’Italien aura maintenant sur sa route Holger Rune, septième tête de série. Rune s’est défait du qualifié français de 18 ans Arthur Fils, 6-3 et 6-3.

Notons aussi la victoire de 6-2, 6-3 de Cameron Norrie face à Alexandre Muller et celle de 6-4, 7-6 (3) de Grigor Dimitrov contre Stan Wawrinka.

Deux autres têtes de séries sont tombées. Karen Khachanov, 11e, a perdu 4-6, 6-4, 7-6 (4) contre Grégoire Barrère, tandis que Sebastian Korda, 22e, a baissé pavillon 6-2, 7-5 devant Roman Safiullin.

Andreescu n’a lutté que durant 56 minutes, victime de six bris et quatre doubles fautes.

Elle est 31e au monde, 39 rangs de mieux que Vondrousova.

La favorite Iga Swiatek a commencé sa marche vers un troisième titre consécutif à Rome avec une éclatante victoire de 6-0, 6-0 contre Anastasia Pavlyuchenkova.

Swiatek a remporté ses 12 derniers matchs dans la capitale italienne.

« Je suis à l’aise ici, a dit Swiatek. Je sens que les conditions sont bonnes pour que je joue bien. »

Paula Badosa a vaincu Ons Jabeur 6-1, 6-4. Jabeur avait perdu en finale contre Swiatek l’an dernier.

La neuvième tête de série Maria Sakkari a battu Barbora Strycova 6-1, 6-3. Karolina Muchova a éliminé la no 1 italienne Martina Trevisan, 18e tête de série, 3-6, 6-3 et 7-5.

En double, Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, et la Brésilienne Luisa Stefani, sixièmes têtes de série, ont perdu 2-6, 6-2 et 10-8 contre Bethanie Mattek-Sands et Marie Bouzkova.

Avec La Presse Canadienne