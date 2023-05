PHOTO AARON FAVILA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Madrid) Rafael Nadal ne sera pas en mesure de disputer les Internationaux d’Italie, lui qui est toujours aux prises avec une blessure à la hanche.

Associated Press

L’Espagnol en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, vendredi.

« Je suis désolé d’annoncer que je ne serai pas en mesure de jouer à Rome, a-t-il écrit en espagnol sur Twitter. Vous savez tous à quel point ça me peine de rater un autre tournoi qui a une place spéciale dans ma carrière et dans ma vie et de ne pas rencontrer mes partisans italiens, qui m’ont toujours appuyé. »

Nadal a remporté le Masters de Rome en 10 occasions, un record.

Le tennisman aux 22 titres du Grand Chelem est contraint à l’inactivité depuis janvier en raison d’une blessure au fléchisseur de la hanche gauche, blessure qu’il s’est infligée aux Internationaux d’Australie. Ce problème l’a déjà empêché de participer aux tournois d’Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Barcelone et Madrid.

Nadal dit que même s’il se sent mieux, il n’est pas prêt à effectuer un retour au jeu.

« Malgré que j’ai ressenti de l’amélioration dans les derniers jours, cela fait plusieurs mois que je n’ai pas pu m’entraîner à un haut niveau, a-t-il écrit. La rééducation a besoin de temps et je n’ai pas d’autre choix que d’accepter ce constat. »

Âgé de 36 ans, Nadal n’a pas mentionné s’il sera des Internationaux de France, qui se mettront en branle le 28 mai.