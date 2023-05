PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS

(Madrid) Veronika Kudermetova a atteint les demi-finales d’un tournoi WTA 1000 pour la première fois en surprenant la troisième tête de série Jessica Pegula 6-4, 0-6, 6-4 à l’Omnium de Madrid.

Tales Azzoni Associated Press

Classée 12e, Kudermetova a confirmé sa victoire à l’aide d’un as sur sa deuxième balle de match. Cette victoire lui permettra d’affronter la no 1 Iga Swiatek ou Petra Martic, qui se feront face plus tard mercredi, dans le carré d’as.

Pegula tentait quant à elle d’atteindre la finale du tournoi madrilène pour une deuxième fois consécutive. Elle s’était inclinée devant Ons Jabeur l’an dernier.

Il s’agit d’une quatrième victoire d’affilée en trois manches pour Kudermetova.

La Russe a atteint trois quarts de finale de tournois WTA 1000, tous en 2022, dont à Roland-Garros. Âgée de 26 ans, la joueuse a atteint deux autres demi-finales cette année, à Adélaïde, en Australie, et Doha, au Qatar. Elle s’est amenée à Madrid sur une série de quatre revers.

Pegula a éprouvé des ennuis au service. Elle a été brisée en trois occasions à la première et à la troisième manche, tout en contraste avec le deuxième, où elle n’a eu besoin que de 22 minutes et au cours duquel Kudermetova n’a remporté que cinq échanges.

L’autre demi-finale du tableau féminin opposera la deuxième tête de série Aryna Sabalenka à Maria Sakkari, classée neuvième.