(Madrid) La Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend ont atteint les demi-finales de l’Omnium de Madrid en disposant de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et de la Tchèque Barbora Srtycova 6-0, 7-6 (3).

La Presse Canadienne

Townsend et la Lavalloise ont réussi trois bris en six occasions et remporté 63,2 % des échanges en retour de service au cours d’un premier set dominant.

La paire nord-américaine a surmonté des ennuis au service dans la seconde manche, au cours de laquelle elle a commis cinq doubles fautes et n’a été précise que sur la moitié de ses premières balles, avant de l’emporter au bris d’égalité.

Fernandez est à la recherche de son premier titre en double. Elle a commencé le tournoi au 38e rang du classement du double de la WTA, son meilleur classement en carrière.

Townsend et elle ont subi la défaite en finale de l’Omnium de Miami le mois dernier. Fernandez et l’Américaine Bethanie Mattek-Sands s’étaient inclinées en finale de la Classique ASB, en Nouvelle-Zélande, pour lancer la saison.

En demi-finales, Townsend et Fernandez affronteront la Brésilienne Beatriz Haddad Maia et la Biélorusse Victoria Azarenka vendredi.

Dans l’autre demi-finale, les Américaines Jessica Pegula et CoCo Gauff seront opposées à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse et l’Ukrainienne Marta Kostyuk.