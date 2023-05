Emma Raducanu annonce qu’elle ne jouera pas à Roland-Garros et Wimbledon

(Londres) La joueuse de tennis britannique Emma Raducanu a annoncé mercredi avoir subi des « opérations chirurgicales mineures » aux mains et à une cheville qui l’empêcheront de jouer « pendant quelques mois » et le priveront des tournois de Roland-Garros et de Wimbledon.