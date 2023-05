Emma Raducanu annonce qu’elle ne jouera pas à Roland-Garros et Wimbledon

(Londres) La joueuse de tennis britannique Emma Raducanu a annoncé mercredi avoir subi des « opérations chirurgicales mineures » aux mains et à une cheville qui l’empêcheront de jouer « pendant quelques mois » et le priveront des tournois de Roland-Garros et de Wimbledon.

Agence France-Presse

« Je suis déçue de devoir annoncer que je serai absente pendant les quelques mois à venir. […] Cela me fait de la peine de rater les tournois estivaux », a écrit la joueuse de 20 ans sur son compte Instagram.

Si elle ne donne pas plus de précision sur la durée de son absence, elle ne pourra pas jouer les tournois du Grand Chelem de Roland-Garros, du 22 mai au 11 juin, et Wimbledon, du 3 au 16 juillet.

En fonction de la durée de sa convalescence, sa participation à l’US Open, du 28 août au 10 septembre pourrait également être menacée.

« Le moins qu’on puisse dire est que les 10 derniers mois ont été difficiles alors que je luttais contre une blessure récurrente sur un os », a-t-elle raconté sur une page manuscrite prise en photo sur son compte officiel, accompagnée d’une autre photo d’elle sur un lit d’hôpital avec un gros bandage sur la main droite.

Elle a ajouté avoir essayé de guérir en réduisant la quantité d’entraînement, en ne s’entraînant plus du tout pendant des semaines ou en mettant fin prématurément à la précédente saison, mais « malheureusement cela n’a pas suffi », a-t-elle dû admettre.

« Je vais subir des interventions mineures aux deux mains pour résoudre ce problème […] et, pendant que j’y suis, je vais aussi subir une intervention mineure à une cheville », a-t-elle détaillé.

Vainqueur surprise de l’US Open en septembre 2021 et montée jusqu’à la 10e place mondiale en juillet 2022, Raducanu a ensuite connu une série de déconvenues souvent liés à des pépins physiques.

Elle est actuellement 85e au classement WTA, mais elle devrait sortir très prochainement du top 100.