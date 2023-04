(Madrid) Le champion en titre Carlos Alcaraz est venu de l’arrière et il a battu Emil Ruusuvuori en trois manches de 2-6, 6-4, 6-2, vendredi, afin d’éviter le pire à son premier match à l’Omnium de Madrid.

Associated Press

Son adversaire finlandais a connu un bon départ et il était sur le point de prendre un bris d’avance au deuxième set, mais Alcaraz a été en mesure de renverser la vapeur.

L’Espagnol, qui fêtera son 20e anniversaire de naissance la semaine prochaine, a sauvé cinq balles de bris lors du crucial sixième jeu de la deuxième manche et il a créé l’égalité 3-3. Lors de la partie suivant, Alcaraz a obtenu un premier bris pour faire basculer le match en sa faveur.

Après la rencontre, Alcaraz s’est excusé auprès des partisans pour le dénouement serré.

« Ce n’était pas seulement effrayant pour eux, ce l’était pour moi aussi, a dit Alcaraz. Je suis simplement heureux d’avoir pu obtenir cette très difficile victoire. Plusieurs personnes pensent que je devrais gagner facilement et de ne pas être dans le pétrin dans ces matchs, mais chaque match est son propre monde. Tu dois rester humble, accepter les moments difficiles quand ils viennent et tenter de faire tourner les choses. »

Alcaraz, classé deuxième au monde, vient de défendre avec succès son titre à l’Omnium de Barcelone, le week-end dernier. Il a l’occasion de faire un pas de plus vers le retour au premier rang mondial alors que Novak Djokovic est à l’écart du jeu en raison d’une blessure.

Ruusuvuori a battu Alcaraz sur surface dure à Miami en 2021. Alcaraz a gagné ce tournoi un an plus tard avant de triompher à Barcelone et Madrid lors de sa remarquable saison 2022, qui s’est couronnée par un titre aux Internationaux des États-Unis.

Il n’était toutefois pas attendu que Ruusuvuori mette Alcaraz à rude épreuve sur la terre battue de Madrid, où les partisans ont encouragé leur nouvelle idole.

Chez les dames, la reine mondiale Iga Swiatek a facilement vaincu l’Autrichienne Julia Grabner 6-3, 6-2. La détentrice de trois titres majeurs a converti trois des cinq balles de bris qu’elle a obtenues.

Swiatek affrontera maintenant l’Américaine Bernarda Pera, qui a vaincu Tatjana Maria 6-1, 6-3.

La troisième tête de série Jessica Pegula, finaliste l’an dernier à Madrid, a défait la Polonaise Magdalena Frech 7-6 (5), 6-3.

La championne de Wimbledon Elena Rybakina a eu le meilleur 7-5, 4-6, 6-2 contre Anna Kalinskaya, tandis que l’Américaine Alycia Parks a battu Victoria Azarenka 6-2, 7-6 (5).

Plus tôt vendredi, l’Italien Matteo Arnaldi a causé une vive surprise en éliminant le Norvégien Casper Ruud, quatrième joueur mondial, au deuxième tour.

PHOTO JUAN MEDINA, REUTERS L’Italien Matteo Arnaldi (notre photo), issu des qualifications, a causé une vive surprise en éliminant Casper Ruud.

Issu des qualifications et classé 105e au monde, Arnaldi a vaincu Ruud en deux manches de 6-3, 6-4 et mérité la première victoire de sa carrière contre un joueur du top 10.

Après avoir marqué le point décisif, Arnaldi a levé les bras en l’air et s’est frappé l’estomac tout en affichant un sourire radieux.

Au fil du match, Arnaldi a réussi 35 coups gagnants et brisé le service de son rival en trois occasions.

Âgé de 24 ans, Ruud a atteint les finales des Internationaux de France et des Internationaux des États-Unis en 2022. Toutefois, malgré son triomphe à l’Omnium d’Estoril plus tôt en avril, Ruud a connu des ennuis lors de tournois de plus grande importance en 2023, incluant une élimination au deuxième tour des Internationaux d’Australie en janvier dernier.

Andrey Rublev (no 5) a quant à lui défait Stan Wawrinka 7-5, 6-4 pour porter à 9-1 sa fiche cette année sur la terre battue.