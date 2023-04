Wimbledon hébergera des joueurs ukrainiens

Le All England Club paiera deux chambres pour les joueurs de tennis ukrainiens et leur entourage pendant la saison sur gazon et versera une livre sterling pour chaque billet vendu à Wimbledon afin de financer des campagnes de soutien à l’Ukraine — une initiative qui pourrait atteindre au maximum 500 000 livres sterling (850 000 $) — après avoir décidé d’admettre les joueurs russes et biélorusses dans le tournoi malgré la guerre en cours.