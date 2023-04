(Barcelone) Ça n’a pas été simple, mais Casper Ruud a obtenu son laissez-passer pour les quarts de finale de l’Omnium de tennis de Barcelone en disposant de l’Américain Ben Shelton 6-2, 7-6 (1), mardi.

La Presse Canadienne

Le Norvégien a mis un terme au duel de deuxième tour au bout de 70 minutes de jeu, malgré le fait que l’Américain eut effacé un déficit de 3-5 en deuxième manche pour provoquer la tenue d’un bris d’égalité. Cette victoire du troisième joueur mondial sur la terre battue catalane lui a ainsi permis de niveler sa fiche en carrière à 1-1 contre le tennisman gaucher âgé de 20 ans.

Ruud a rapidement pris les commandes du match en exploitant son excellente première balle de service et son puissant coup droit, bousculant Shelton sans relâche.

Le joueur âgé de 24 ans s’est ensuite servi de son expérience – il fut finaliste de neuf tournois sur la terre battue jusqu’ici au cours de sa carrière – pour freiner la remontée de la 37e raquette mondiale en deuxième manche. Ruud a ainsi effacé quatre des cinq balles de bris offertes à son adversaire, qui ne disputait qu’un cinquième match en carrière sur cette surface de jeu.

Ruud affrontera en quarts de finale le vainqueur du duel entre la 15e tête de série Francisco Cerundolo et l’Italien Francesco Passaro. Le Norvégien, qui avait aussi accédé à ce stade-ci de la compétition à Barcelone l’an dernier, espère pouvoir poursuivre sa lancée après avoir remporté le titre à Estoril plus tôt ce mois-ci.

Par ailleurs, Diego Schwartzman a facilement pris la mesure du Chinois Wu Yibing 6-2, 6-2. L’Argentin croisera maintenant le fer avec la quatrième tête de série, l’Italien Jannik Sinner.

Parmi les autres joueurs qui ont triomphé mardi se trouvent l’Argentin Pedro Cachin, le Colombien Emilio Gomez, l’Italien Matteo Arnaldi et le Russe Alexander Shevchenko.

Le favori du tournoi, l’Espagnol Carlos Alcaraz, effectuera son entrée en scène un peu plus tard aujourd’hui contre le Portugais Nuno Borges, 79e joueur au monde. L’Américain Frances Tiafoe (no 5) et l’Espagnol Roberto Bautista Agut (no 13) seront également en action.

Quant à l’Ontarien Denis Shapovalov, il devrait entamer son parcours à Barcelone mercredi, contre le Slovaque Jozef Kovalik.