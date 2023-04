PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS

(Monte-Carlo) Le Russe Andrey Rublev, 6e mondial, s’est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en battant l’Américain Taylor Fritz (10e) 5-7, 6-1, 6-3 dans un match interrompu 1 h 45 par la pluie.

Agence France-Presse

« La pluie, le vent, le froid… Mais nous avons montré du bon tennis et fait un bon match », a commenté Rublev.

Il avait déjà joué le match pour le titre en 2021, mais il avait perdu face au Grec Stefanos Tsitsipas.

Cette année, à 25 ans, il sera opposé à l’Italien Jannik Sinner (8e) ou au Danois Holger Rune (9e) pour tenter de décrocher le plus beau titre de sa carrière. Sur les 12 trophées à son palmarès trois ont été remportés sur terre battue, les autres sur dur.

Fritz avait remporté leurs trois derniers duels, sur dur. Mais samedi sur la terre monégasque, c’est le Russe qui a pris les choses en main.

Pourtant, sous pression quasiment tout le premier set en ayant perdu sa mise en jeu trois fois, Fritz est à chaque fois revenu et a réussi le bris décisif de la manche dans l’ultime jeu en profitant d’une faute directe de son adversaire sur sa première balle de set.

Rublev a de nouveau réussi un bris immédiat dans le deuxième set. Mais cette fois, il s’est montré bien plus solide sur sa mise en jeu : non seulement il a remporté tous ses jeux de service, mais il a réussi deux bris supplémentaires pour boucler la manche et égaliser à un set partout.

Dans le troisième set, Fritz a cette fois été le premier à réussir le bris pour mener 2-1, mais Rublev a immédiatement recollé.

La pluie a ensuite interrompu la partie à 3-2 pour Rublev.

À la reprise 1 h 45 plus tard, le Russe a réussi le bris pour mener 4-2 puis 5-2. Il a ensuite eu trois balles de match sur le service de l’Américain qui s’en est sorti, et a conclu sur sa quatrième, sur son propre service.