Taylor Fritz et Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas, double tenant du titre, et Daniil Medvedev battus en quarts

(Monte-Carlo) Le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas, 3e mondial, a été éliminé vendredi dès les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo par l’Américain Taylor Fritz (10e) 6-2, 6-4 en 1 h 10.

Agence France-Presse

Le Grec avait remporté leurs trois précédentes rencontres, sur dur, et restait sur une série de douze matchs gagnés sur la terre monégasque – avec un seul set perdu au total – mais il a été dépassé par Fritz qui affrontera le Russe Andrey Rublev (6e) samedi pour une place en finale.

« Mon niveau était très élevé, j’ai très bien joué, a savouré Fritz. Le battre ici me donne énormément de confiance. »

L’Américain de 25 ans a remporté le plus beau de ses cinq titres à ce jour en 2022 au Masters 1000 d’Indian Wells et n’avait jamais atteint le dernier carré en Principauté. L’an dernier, il y avait été stoppé en quarts par Alejandro Davidovich, futur finaliste.

Il devient le premier Américain à atteindre les demies à Monte-Carlo depuis Vince Spadea en 2003.

En remportant le tournoi de Delray Beach cette année, il s’était hissé au 5e rang mondial, devenant le premier Américain à intégrer le Top5 depuis Andy Roddick en septembre 2009.

Tsitsipas a été complètement dépassé pendant le premier set, ne parvenant pas à produire le jeu qui lui a permis de dominer Nicolas Jarry (58e) au tour précédent.

Il a retrouvé un peu de son efficacité dans le second, mais pas assez.

Une première fois, il a réussi à revenir à 4-4, mais il a de nouveau perdu sa mise en jeu et Fritz a servi pour le match à 5-4. D’un as, l’Américain a converti sa première balle de match.

Pour sa part, le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, a aussi été éliminé, par le Danois Holger Rune (9e) 6-3, 6-4.

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

« Je savais que ce serait un match super difficile et que je devrais jouer à mon meilleur niveau », a commenté le Danois de 19 ans qui retrouvera samedi pour une place en finale l’Italien Jannik Sinner (8e) ou son compatriote Lorenzo Musetti (21e), tombeur du N.1 mondial et favori du tournoi Novak Djokovic.

Medvedev « a un énorme service, il peut le frapper n’importe où et parfois on ne peut rien faire. Dans ces cas, il faut l’accepter et se tenir prêt » pour lorsque son service n’est pas intouchable, a souligné Rune, vainqueur du dernier Masters 1000 de Paris en ayant battu en finale Djokovic.

Le Russe avait bataillé plus de trois heures la veille pour écarter Alexander Zverev à 23 h passées. Au contraire, Rune avait bénéficié du forfait de son adversaire Matteo Berrettini.

Et contrairement à la veille face à l’Allemand, Medvedev, qui restait sur une demi-finale lors de sa dernière participation au tournoi monégasque en 2019, mais qui dit détester la terre battue, n’a pas trouvé l’ouverture vendredi.

Rune a réussi le bris pour mener 3-1 dans la première manche. Il a ensuite fermement tenu sa mise en jeu jusqu’à la conclusion du set.

Dans le second, Rune a une nouvelle fois réussi le bris tôt pour mener 2-1, mais Medvedev a immédiatement égalé. Le Danois a repris une dernière fois la mise en jeu de son adversaire pour mener 5-4 et servir pour le match.